برنامج دعم ريف في المملكة العربية السعودية هو من أحد البرامج التي تقدم دعم القطاع الزراعي الريفي، وايضا من أحد أهداف رؤية السعوديه 2030 من أجل التنمية المستدامة في جميع القطاعات وخاصة قطاع الزراعة حيث أنها تبذل الكثير من الجهود لتنمية الزراعة والحفاظ عليها تقدم لهم الكثير من المساعدات من خلال برنامج دعم ريف، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لاستحقاق صرف الدعم، وقد أعلنت الوزارة أن التقديم سوف يكون الكترونيا من خلال الرابط الرسمي لبرنامج دعم ريف الوسائل المنتجة وسوف نقدم ذلك فيما يلي بشكل مفصل.

موعد وكيفية التقديم لصرف دعم ريف للأسر المنتجة

يتم صرف المساعدات المالية في بداية كل شهر من السنة الميلادية ويستمر الصرف لجميع المواطنين حتى يوم العاشر من نفس الشهر، كما أن يتم التسجيل الكترونيا من خلال برنامج دعم ريف، وأعلنت الوزارة عن التقديم الى برنامج دعم ريف من خلال اتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول من خلال الرابط الرسمي لمنصة دعم ريف الأسر المنتجة.

يدخل جميع البيانات المطلوبة منه من الاسم والسن والعنوان.

يدخل المواطن الرقم الوطني في البطاقه او الهوية الوطنية.

ادخل الرقم السري ورمز التحقق بطريقة صحيحة.

يكتب المواطن رقم هاتف أو بريد إلكتروني صحيح.

إدخال رقم الحساب البنكي الخاص بالمواطن.

الضغط على تسجيل.

يجب أن يكون المواطن يحمل الجنسية السعودية ويقيم على الأراضي المملكة بشكل دائم.

يجب ان يكون عمر المتقدم أكثر من 21 عام

يجب أن لا يكون لديه دخل أكثر من 6000 سعودي.

يجب أن لا يزيد الدعم الذي يحصل عليه أكثر من 54 الف ريال سعودي.

يجب أن يكون لدى المواطن حساب بنك خاص به

يجب أن يقدم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة بالشكل الصحيح، حيث يتم مراجعتها من قبل الجهات المختصة.

يجب ان تكون لدية وثيقة عمل حر.

شروط دعم ريف للأسر المنتجة 1443

وبعد اتمام جميع الخطوات السابقة بشكل سليم سوف يتم دراسة الطب، ويكون الرد بعد 60 يوم من التسجيل غير شامله الإجازات الرسمية في الحكومة، اذا كان لديكم اي استفسار لا تتردد في ترك تعليق