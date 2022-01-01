اليمن.. ألوية العمالقة تحرر أجزاء بعسيلان في شبوة

ذكرت مصادر لـ"دوت الخليج"، السبت، أن قوات ألوية العمالقة تمكنت من تحرير أجزاء من مديرية عسيلان في محافظ شبوة، جنوبي اليمن.
وجاءت تحرير المواقع في مديرية عسيلان، بعدما تمكنت قوات العمالقة من دحر ميليشيات الحوثي الانقلابية التي كانت تسيطر عليها، ونجحت في السيطرة على مركز مديرية عسيلان وعدد من المباني الحكومية بعد معارك طاحنة مع الحوثيين.
وتمكنت هذه القوات في وقت سابق من الوصول إلى مديرية بيحان في المحافظة، بعد استكملت انتشارها في عتق، عاصمة المحافظة.
وكانت قوة كبيرة ونوعية من ألوية العمالقة مجهزة بأحدث الآليات وصلت إلى شبوة، قادمة من الساحل الغربي ضمن جهود عسكرية لتحرير مديريات غرب وشمال المحافظة الجنوبية، من سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى تحرير مديريات جنوب مأرب ومحافظة البيضاء المجاورتين.
وجددت هذه القوات آمال اليمنيين في شبوة العام الجديد بالخلاص من سيطرة ميليشيات الحوثي والإخوان، وحظيت هذه القوات باستقبال شعبي كبير، حيث احتشد المئات في شوارع مدينة عزان وطرقاتها العامة، مستقبلين العربات العسكرية وجنود ألوية العمالقة.
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