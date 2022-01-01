سلطان عمان يعتمد ميزانية البلاد للسنة المالية 2022

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكت وكالة الأنباء العمانية، أشار المرسوم السلطانى إلى أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسى للدولة، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقررالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 حسب الجداول المرفقة.
كما طالب المرسوم الذى نشر بالجريدة الرسمية العمانية، جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل فى حدود اختصاصه، حيث يبدأ العمل به اعتبارًا من مطلع شهر يناير الجارى.
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