جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم السبت، عن وجود 20 ألف أفغانى ينتظرون فرصة للدخول إلى ألمانيا بعد شهور من استيلاء حركة طالبان المتشددة على مقاليد السلطة فى أفغانستان.





وحسبما نقلت تقارير ألمانية، أوضحت وزارة الداخلية الألمانية، أن أكبر مجموعة من الأفغان الوافدين تتكون من الموظفين المحليين وذويهم، وذلك وفقًا للوضع حتى 27 ديسمبر الماضى. ووصل إلى ألمانيا نحو 1348 عاملاً محلياً سابقاً إلى جانب ذويهم فى ألمانيا منذ أغسطس الماضى، ليصل بذلك إجمالى عددهم 5437 شخصًا. وبحلول نهاية ديسمبر الماضى، وصل 466 شخصًا من هذه المجموعات إلى ألمانيا، بما فى ذلك الأقارب، ليبلغ إجمالى اللاجئين الأفغان فى ألمانيا نحو 1462 شخصًا حتى الآن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية الألمانية: 20 ألف أفغانى ينتظرون دخول البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.