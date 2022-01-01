طعن طالب ألمانى فى مشاجرة بالسكاكين فى تل أبيب

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن المشاجرة اندلعت ليلة رأس السنة، أمس الجمعة، وشارك فيها عدة أطراف، حيث أصيب الشاب الألمانى، 22 عامًا، إصابة خطيرة بالسكين.

وأوضحت الشرطة العبرية، أنه تم نقل الشاب المصاب إلى المستشفى، موضحة أنه يقطن مدينة هرتسليا القريبة من تل أبيب، فيما ألقت القبض على ثلاثة شباب مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عامًا.