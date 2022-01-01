البحرية الإسرائيلية تستهدف مراكب الفلسطينيين بالرصاص فى بحر غزة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قال أحد الصيادين، إن "جنود بحرية الاحتلال أطلقوا الرصاص، وفتحوا خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين، على بعد نحو 3 أميال قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة".

وأشار المصدر الفلسطينى إلى عدم "وقوع إصابات فى صفوف الصيادين، الذين اضطروا لمغادرة المكان".

وبحسب الوكالة، تتعمد بحرية الاحتلال الإسرئيلى استهداف الصيادين فى بحر غزة يوميًا، حيث تمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.