تعرف على وزير الصحة الكويتي الجديد وسيرته الذاتية بالكامل

سؤال يبحث عن إجابته آلاف المواطنين في دولة الكويت، ألا وهو من وزير الصحة الكويتي الجديد، بل ويتساءل المواطنين عن الحكومة الجديدة بالكامل والذي قام سمو الملك الشيخ صباح خالد الصباح باختيار هذه الحكومة، وقد اختار سمو الملك الحكومة الجديدة وفقًا لخبراتهم وكفاءتهم العلمية والمهنية، وسوف نذكر لكم بمقال اليوم وزير الصحة الكويتية الجديد وسيرته الذاتية وأسماء الحكومة الكويتية بالكامل فتابعوا معنا.

الحكومة الجديدة بدولة الكويت

أصدر صاحب السمو وأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباخ مرسوم أميري رسمي يشكل به حكومة كويتية جديدة تحت رئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وجاء تشكيل الوزارة الجديدة على النحو التالي:

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح.

وزير النفط والكهرباء والطاقة المتجددة والماء الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس.

وزير الأوقاف والشئون القانونية الشيخ عيسي أحمد محمد حسن الكندري.

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

وزير الدولة لشؤون البلدية ووزيرا أيضًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس.

وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عي فهد المضف.

وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي.

وزير الصحة الكويتي الجديد

وضحنا لكم بعض وزراء الحكومة الجديد، وعن وزير الصحة الكويتي فقد تم تعيين معالي الدكتور خالد السعيد وزير الصحة بدولة الكويت، وتم تعينه بمواففقى الشيخ صباح خالد الصباح وفقًا لمسيرته المهنية الحافلة بالنجاحات والإنجازات، وهو واحدًا من أكفأ أطباء الكويت، بجانب الدراسات العلمية والعمليات الكثيرة الذي قام بها بعدد من الدول العربية والأوروبية.

السيرة الذاتية للدكتور خالد السعيد

اسم الوزير بالكامل: خالد مهوس سليمان السعيد.

محل الميلاد مصر.

محل الإقامة دولة الكويت.

في العقد السادس من عمره.

المواطنة دولة الكويت العربية وجمهورية مصر العربية.

يحمل الجنسية المصرية والكويتية.

الديانة مسلم.

التعليم: حاصل على بكالوريوس طب الأطفال وأمراض الروماتيزم والأمراض المعدية.

لغته الأم اللغة العربية.

لغات أخرى: اللهجة المصرية والكويتية، اللغة الإنجليزية.

مهنته: سياسي وطبيب ووزير.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

الخبرات المهنية والعلمية للدكتور خالد السعيد

يُعد الدكتور خالد السعيد وزير الصحة الكويتي من أبرز الأطباء داخل الكويت، وشغل عدد من الوظائف بالمجال الطبي، وتأتي أبرز خبراته العلمية على النحو التالي: