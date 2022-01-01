موعد صرف الضمان الاجتماعي 1443 الدفعة الجديدة يناير

يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من صرف الضمان الإجتماعي عن موعد نزول المعاشات لشهر جمادى الآخر 1443 هجريا الموافق شهر يناير لعام 2022 ميلاديا، حيث ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن مواعيد صرف معاشات الضمان الإجتماعي في بداية كل شهر هجري، ومعاش الضمان الاجتماعي من أحد المساعدات التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية للمواطنين المتقاعدين بتقديم المبالغ المالية شهريا، حتى تعينهم على الحياة، لأنها تحرص دائما على توفير كافة سبل الراحة إلى المواطنين، وسوف نذكر كل التفاصيل عن موعد صرف الضمان الإجتماعي لهذا الشهر.

موعد نزول لعبة راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر

تحدد الحكومة في المملكة العربية السعودية أول شهر هجري يصرف رواتب ومعاشات المواطنين الذين يستفيدون من صرف المعاش الاجتماعي في جميع مدن المملكة العربية السعودية، كما أن وزارة التنمية الاجتماعية أوضحت أنه إذا صادف يوم نزول الراتب يوم اجازة رسمية أو يوم جمعة فانة سوف يرحل إلى اليوم الثاني حتى يتمكن جميع المواطنين من صرف الرواتب بشكل منتظم، حيث أعلنت أيضا وزاره الموارد البشرية أما صرف الرواتب ومعاشات الضمان الاجتماعي لهذا الشهر سوف يكون يوم الثلاثاء 1 جمادي الثاني 1443 هجريا الموافق يوم 4 من شهر يناير لعام 2022 وذلك في صباح يوم الأحد حتى يستطيع جميع المواطنين صرف معاش بسهولة.

جدول مواعيد صرف الضمان الإجتماعي

تستقبل وزارة التنمية الاجتماعية المواطنين الراغبين في التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي، حيث يتم صرف الدعم المعاشات تبعا للنظام الجديد بداية من 2022.

وتقدم الوزارة جدول به كل مواعيد العمل معاشات الضمان الاجتماعي بشكل مفصل وهو كالاتي

يتم صرف الضمان الاجتماعي لشهر رجب سوف يكون يوم الأربعاء الموافق واحد من شهر رجب عام 1443 هجريا الموافق ميلاديا اثنين من شهر فبراير لعام 2022.

بينما يأتي موعد صرف الضمان الإجتماعي لشهر شعبان يوم الخميس الموافق 30 من شهر رجب عام 1443 هجريا الموافق 3 من شهر مارس لعام 2022.

بالإضافة إلى موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر رمضان يوم الأحد الموافق 2 من شهر رمضان عام 1443 هجريا الموافق 3 من شهر أبريل عام 2022 ميلادية

و يأتي موعد نزول الضمان الإجتماعي لشهر شوال يوم الإثنين الموافق واحد من شهر شوال عام 1443 هجرية، والموافق اثنين من شهر مايو لعام 2022 ميلادية.