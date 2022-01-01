رقم كنتاكي الموحد الكويت 2022.. وكيفية الطلب أون لاين

مطاعم كنتاكي من أضخم ثاني سلسلة مطاعم وهي ذات صيت وتصنيف عالمي ليس هناك من يجهلها، والجميع يطلب ألذ الوجبات من خلال رقم كنتاكي الموحد الكويت، وقد تم تشيده وافتتاحه عام 1952 ولكن فكرة مشروعها كانت متوفرة ويُخطط لها منذ عام 1930 عندما قام الكولونيل هارلاند ساندرز ببناء أول فرع بالمدينة الخاص به في ولاية كنتاكي بأمريكا ويقوم بتقديم الوجبات الغذائية السريعة، ولكن بمجتمعنا العربي كان أول فرع لهذا المطعم قد تم افتتاحه بدولة الكويت في شهر سبتمبر من عام 1973 ثم يتلوه فرع السعودية وبعد ذلك اتسعت دائرة الفروع وأصبحت تغطي كل الدول العربية تقريبا.

رقم كنتاكي الموحد الكويت

هناك طرق كثيرة تتيح للعملاء عملية الطلب حيث أنه قد تم توفير خدمة التوصيل لجميع المناطق داخل حدود دولة الكويت، والخدمة متوفرة طوال الأربع وعشرين ساعة، وذلك عن يتم فور اتصالك بالرقم الخاص بالمطعم 1888666 وتخبرهم بما تريد، ومن الضروري أن تحدد عنوانك الخاص بشكل دقيق حتى يصل إليك طلبك بشكل سريع.

الطلب من كنتاكي الكويت اون لاين

لكي يتم ضمان راحة العميل تم توفير خدمة الطلب أونلاين وكل ما عليك فعله هو:

الدخول إلى موقع كنتاكي الخاص بدولة الكويت. تسجل الدخول. تدلي ببيناتك المطلوبة بشكل صحيح ودقيق. تعود إلى واجهة الصفحة الرئيسية واختر منها الوجبات والأكلات التي تريدها.

بيج فيلر بوكس: وتكلفتها 2.350 دينار. سوبر دينا: والتي يكون تكلفتها 2.350 دينار. سوبر ميجا ديل كنتاكي – حار: بثمن 4.250 دينار.

الصليبيخات شارع الجهراء.

الشعب قطعة 3 شارع 36 بجوار سوبر ماركت الشعب وبيت التمويل الكويتي.

المارينا السالمية المارينا مول شارع الخليج العربي.

شارع الخليج العربي بين مطعم فرايديز ونينو.

شارع فهد السالم بالمدينة.

عبدالله السالم قطعة 3 شارع صنعاء بجوار سوبرماركت ضاحية عبد الله السالم.

خيطان ابرق خيطان طريق المطار (55) بجوار المخفر وكافيتيريا الشويخ فرع خيطان.

مطار الكويت الدولي الطابق الأرضي.

بيان قطعة 8 شارع المسجد الأقصى بجوار سوبر ماركت بيان وماكدونالدز.

جمعية الصليبيخات التعاونية الصليبيخات قطعة 5 بجوار سوبر ماركت الصليبيخات.

العقيلة قطعة 5 تقاطع شارع 250 مع شارع 103 بجوار مول البيرق وذي جيت مول.

العديلية قطعة 4 مدينة الكويت.

مدينة الكويت الترفيهية الدوحة مدينة الكويت الترفيهية.

سلوى قطعة 5 شارع سالم غانم الحريص بجوار جمعية سلوى التعاوني.

الدعية قطعة 4 تقاطع شارع راشد بن أحمد الرومي وشارع الدعية بجوار مركز النصر الرياضي وسوبر ماركت الدعية.

الأندلس قطعة 9 شارع 101 بجوار سوبر ماركت الاندلس.

الأحمدى قطعة 1 شارع 29 الجنوبي بجوار مركز سلطان وبنك الكويت الوطني.

الأحمدى قطعة 1 الشارع 29 جنوبي بجانب مركز سلطان وبنك الكويت الوطني

العارضية قطعة 4 شارع براك سالم الهيفي وشارع 54 بجوار بيت التمويل الكويتي.

مدينة الكويت الصالحية قطعة 14 شارع فهد السالم بجوار دوار الشيراتون.

الفحيحيل قطعة 7 شارع الدبوس بجانب بنك الخليج.

حولي تقاطع شارع بيروت وشارع تونس بجوار سوبر ماركت حولي.

الجهراء قطعة 2 طريق المهدي (619) بجوار مستشفى الجهراء وماكدونالدز

جليب الشيوخ قطعة 4 شارع 250 بجانب سوق جليب وسوبر ماركت جيان ايزي.

جمعية السالمية التعاونية السالمية قطعة 5 شارع حمد المبارك بجوار جمعية السالمية التعاونية فرع زين.

السالمية شارع سالم مبارك داخل مول فاشن واي بجوار مركز سلطان المقابل مول الفنار.

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