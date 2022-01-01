الأمم المتحدة تناشد الحكومة اليمنية لإدخال أجهزة اتصالات لمطار صنعاء

جدة - نرمين السيد - دعت الأمم المتحدة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم السبت، إلى السماح باستيراد أجهزة اتصالات جديدة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين، لضمان سلامة الرحلات الجوية الإنسانية.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ديفيد جريسلى، فى بيان له: "تعرضت أجزة الاتصالات فى مطار صنعاء لمشاكل فنية".

وأوضح المنسق الأممى أنه "طوال فترة 18 شهرًا الماضية، أبلغت أطقم الرحلات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة عن 10 حالات على الأقل لم يتمكنوا فيها من الاتصال ببرج المراقبة الجوية فى مطار صنعاء أو كانت الاتصالات غير واضحة".

كما أشار البيان إلى أن الهيئة العامة للطران المدنى والأرصاد فى صنعاء، "عملت على شراء أجهزة المراقبة فى عام 2019"، ووافقت الأمم المتحدة على نقلها، مشيرة إلى الحاجة لموافقة الحكومة اليمنية لنقلها.

وأضاف جريسلى: "أناشد الحكومة اليمنية بصورة عاجلة أن تسمح باستبراد الأجهزة، والتى تم التحقق من محتواياتها من قبل خلال الإجلاء والعملبات الإنسانية فى ديسمبر 2021".