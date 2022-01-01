الهند وباكستان يتبادلان قوائم المنشآت النووية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية الهندية، اليوم السبت، تبادل قوائم المنشآت النووية بين الجارتين النوويتين، الهند وباكستان، حيث تسلمت كل بلد قائمة بالمنشآت النووية فى الدولة المجاورة، وذلك عملاً بمعاهدة 1988، لمنع وقوع هجمات على هذه المنشآت.





وفى بيانها، اليوم، قالت وزارة الخارجية الهندية: "تبادلت الهند وباكستان اليوم عبر القنوات الدبلوماسية فى آن واحد فى دلهى وإسلام آباد، قائمة المنشآت النووية التى تغطيها اتفاقية حظر الهجمات على المنشآت النووية بين الهند وباكستان". وتنص اتفاقية 1988 على إلزام كلا من الدولتين بإبلاغ جارتها فى بداية كل عام بالمنشآت النووية على أراضيها، من أجل منع وقوع هجمات عليها، إذ يأتى هذا الإجراء كأهم تدابير الحفاظ على الأمن فى المنطقة، حيث كان أول تبادل لهذه الوثائق فى 1 يناير 1992.

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