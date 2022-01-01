أوكرانيا تغلق الموانئ أمام السفن الروسية

جدة - نرمين السيد - دخل القانون الأوكرانى الذى يمنع السفن الروسية من الوصول إلى المياه الداخلية الأوكرانية إلى حيز التنفيذ، اليوم السبت، بحلول 1 يناير 2022، حيث اعتمد البرلمان الأوكرانى الوثيقة الخاصة بذلك منذ 3 ديسمبر الماضى.





وحسبما نقلت تقارير روسية، يحظر القانون الجديد فى أوكرانيا، على السفن التى ترفع علم "الدولة المعتدية"، فى إشارة لروسيا، من نقل الركاب والبضائع على الطرق الدولية بين الموانئ النهرية فى أوكرانيا. كذلك، فرضت أوكرانيا حظرًا مماثلاً فيما يتعلق برحلات الشحن الساحلية فى المياه الداخلية للبلاد. كما تنص الوثيقة على حظر تسجيل السفن المملوكة للمواطنين الروس فى السجل الحكومى للسفن فى أوكرانيا. يذكر أن الممرات المائية للأنهار الداخلية فى أوكرانيا تشمل فيما بينها عدة أنهار، ومنها نهر دنيستر والدانوب ودنيبر، وعدد من الأنهار الأخرى.

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