تغيير الصورة في الهوية الوطنية وشروطها في الأحوال المدنية السعودية

تغيير الصورة في الهوية الوطنية، لها عدد من الضوابط والشروط والخطوات كذلك، يجب على كل مستفيد داخل المملكة العربية السعودية، الالتزام بها واتباعها في حالة الرغبة، في تغيير الصورة في بطاقة الهوية، وفقًا للضوابط والقوانين التي وضعتها، مؤسسة الأحوال المدنية السعودية، فبعض الأشخاص يتساءلون “هل ممكن اغير صورتي في بطاقة الأحوال”، والإجابة هنا نعم ولكن وفقًا لعدة شروط منها؛ شروط الصورة في بطاقة الأحوال للرجال، شروط الصورة في بطاقة الأحوال للنساء، كما يمكنك تغيير الصورة الشخصية في الإقامة السعودية أيضًا، وفق ضوابط ومتطلبات تغيير الصورة في الإقامة السعودية، وذلك للسادة الوافدين ممن يرغبون في اتخاذ هذا الإجراء بشكل سليم، حتى لا يواجهون أية مشاكل متعلقة في إقامتهم فيما بعد.

ضوابط تغيير الصورة الشخصية، في الهوية الوطنية الرقمية، ليست ضوابط معقدة أو كثيرة، ولكن فقط يجب الانتباه جيدًا لها، قبل اتخاذ أية خطوة، فعلى سبيل المثال؛ لا يمكنك تغيير الصورة الشخصية، في الهوية الرقمية الوطنية السعودية، لمجرد أنها لا تعجبك عندما رأيتها، ولكن يجب عليك معرفة الشروط التي تمكّنك من تغيير الصورة في حال احتياجك إلى ذلك، وهي:

يمكنك تغيير الصورة الشخصية في هويتك الرقمية السعودية عند تجديدها.

وإذا حدث أي تغيير في ملامح الوجه لأي سبب وتحت أي ظرف.

كما يمكنك تغيير الصورة إذا كان لديك أية تقارير طبية أو وثائق تؤكد احتياجك لاتخاذ تلك الخطوة.

وبالإضافة إلى ذلك لا يمكنك تغيير صورتك الشخصية في الهوية الوطنية، قبل أن تتسلم بطاقتك من الأحوال المدنية.

يتم تجديد بطاقة الهوية الوطنية كل ثلاثة أشهر، ويجب على المستفيد أن يعلم الفرق بين الإقامة وهوية مقيم، ومع إدراك تلك الفوارق يمكنك معرفة آلية تجديد الهوية الوطنية لتغيير الصورة، وهي كالتالي:

في حال كان لديك بصمة خاصة بك في نظام الأحوال المدنية ، فلن تحتاج حينها إلى تعبئة نموذج تجديد الهوية الوطنية، أو يتوجب عليك إحضار صورة شخصية جديدة.

، فلن تحتاج حينها إلى تعبئة نموذج تجديد الهوية الوطنية، أو يتوجب عليك إحضار صورة شخصية جديدة. وفي حال لم يكن لديك بصمة في النظام، فسوف يتوجب عليك إحضار صورة شخصية جديدة، أو ملء وتعبئة نموذج التجديد.

تصدر البطاقة في فترة لا تتخطى 14 يومًا، ويتم إعلام المستفيد بموعد الاستلام من خلال رسالة عبر الهاتف الجوال.

وقبل أن يتم التصوير يتم اختيار أحد مكاتب الأحوال المدنية، التي سوف تتسلم منها البطاقة فيما بعد، ولا يتم استلامها من أي مكتب آخر.

يجب عليك ارتداء الزي السعودي قبل التصوير.

كما يجب أن يكون مقاس الصورة 4×6.

ولا ترتدي أية نظارة أثناء التصوير.

يجب ألا يتم عمل أي تغيير على الصورة، أو إخضاعها للتحسين بالفلاتر الجاهزة أو أية نوعية من الفلاتر.