سعر الديزل في السعودية 2022.. إليك آخر تحديثات شركة أرمكو لأسعار الوقود والبنزين في المملكة

سعر الديزل في السعودية 2022. نتابع معكم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بـ سعر الديزل في السعودية وفق تحديثات شركة أرامكو الجديدة للعام الحالي 2022. ويرغب الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي التعرف على اسعار الديزل الجديدة وذلك عقب إعلان شركة أرامكو السعودية تحديثات المواد البترولية التي تنتجها لتكون مطابقة للأسعار العالمية. وفي غضون ذلك تجدر الإشارة إلى أن اسعار الوقود في المملكة شهدت استقرارًا في التداول على مدار الشهور الماضية. وجاء هذا الاستقرار بعدما أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تثبيت سعر البنزين في السعودية خلال شهر يوينو الماضي.

سعر الديزل في السعودية لعام 2022. أعلنت تحديثاته شركة أرامكو المسئول الأول عن تحديد أسعار النفط في المملكة العربية السعودية. وجاء سعر الديزل 2022. وفق آخر تحديث أجرته الشركة بـ 0.60 ريال سعودي. وفي السياق ذاته تجدر الإشارة إلى أن سعر الديزل في السعودية يتغير وفقًا للإجراءات الرسمية التي تتخذها المملكة وذلك لكي يتناسب مع الأسعار العالمية.

بعد استعراضنا لـ سعر الديزل في السعودية 2022. نتابع معكم في الآتي آخر تحديث لأسعار الوقود في المملكة العربية السعودية وفق التحديث الأخير الذي صدر خلال شهر ديسمبر الماضي 2021. والتي من المقرر أن يستمر العمل بها حتى يوم العاشر من شهر يناير الجاري 2022. إذ تأتي اسعار الوقود في السعودية كالتالي:

سعر لتر البنزين 91 في المملكة العربية السعودية بـ 2.18 ريال سعودي.

ويصل سعر لتر البنزين 95 في السعودية لـ 2.33 ريال سعودي.

فيما يأتي سعر الكيروسين بـ 0.70 ريال سعودي.

أما سعر غاز البترول السائل فهو بـ 0.75 ريال سعودي.

وسعر الديزل في السعودية بـ 0.63 ريال سعودي.

شركة أرامكو السعودية تعتبر من أكبر شركات النفط والغاز الطبيعي ومختلف مشتقات البترول في الوطن العربي والعالم. وتعتبر هى المسئول الأول عن تحديد سعر الديزل في السعودية ومنتجات البنزين والطاقة. إضافة إلى ذلك فإن شركة أرامكو هى المسئولة أيضًا عن عملية استخراج النفط في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. وتصدر الشركة شهريًا قائمة الأسعار التي يتم اعتمادها لشراء البترول والديزل والبنزين.