اجتماع رئاسي طارئ في السودان.. بحث خريطة طريق واستقالة حمدوك

أفادت مصادر مطلعة لـ"دوت الخليج" بأن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان يعقد حاليا بالقصر الجمهوري اجتماعا طارئا لبحث تطورات الأوضاع في السودان.
ويأتي الاجتماع الطارئ بعد تمسك رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بتقديم استقالته، والتي كان بصدد تقديمها مساء الجمعة.
ويناقش مجلس السيادة في اجتماعه السبت، حسب المصادر، عدة مقترحات من بينها خريطة الطريق التي طرحها حزب الأمة القومي، والعمل على تطويرها وتقديمها إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي أرجأ تقديم الاستقالة إلى الأحد بطلب من بعض شركاء السلام.
وقالت المصادر إن القوي السياسية تعكف حاليا لدراسة خريطة الطريق التي تقدم بها حزب الأمة مع إضافة بعض المقترحات والدفع بها إلى رئيس الوزراء، مؤكدة أن الاتصالات المحلية والإقليمية أثنت المرة الماضية حمدوك من تقديم استقالته.
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