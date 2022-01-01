مؤسسات حقوقية تحذر: إسرائيل اعتقلت 8 آلاف فلسطينى خلال 2021

جدة - نرمين السيد - وأوضح تقرير المؤسسات الفلسطينية، التى تضم كل من "هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادى الأسير الفلسطينى، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادى حلوة–القدس"، أن "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فى سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر ديسمبر 2021 نحو 4600 أسير، منهم 34 أسيرة بينهم فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين فى سجون الاحتلال نحو 160 طفلاً".

وأضاف التقرير أن "عدد الأسرى المرضى وصل إلى قرابة 600 أسير.. من بينهم الأسير فؤاد الشوبكى، 81 عامًا، وهو أكبر الأسرى سنًا"، لافتا إلى أن "عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو، بلغ 25 أسيرًا، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983 بشكل متواصل".

وحذر تقرير المؤسسات الفلسطينية من استمرار إسرائيل فى اعتقال عشرة صحفيين فلسطينيين فى سجونها، مضيفًا أنه "خلال هذا العام أصدرت سلطات الاحتلال 1595 أمر اعتقال إدارى، غالبيتها صدرت بحق أسرى سابقين أمضوا سنوات فى سجون الاحتلال".

وأوضح أن عدد المعتقلين الإداريين فى السجون الإسرائيلية يبلغ حوالى 500 معتقل، وأنه "وصل عدد الأسرى المحكومون بالسجن المؤبد إلى 547 أسيرًا، وأعلاهم حكمًا الأسير عبد الله البرغوثى، الصادر ضده 67 حكما بالمؤيد، ومنهم أربعة أسرى صدرت بحقهم أحكام بالمؤبد خلال العام 2021، وهم ياسر حطاب وقاسم عصافرة ونصير عصافرة ويوسف زهور".