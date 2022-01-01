جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، شارك البابا فرنسيس فى قداس بكاتدرائية القديس بطرس، بمناسبة عيد القديسة مريم ويوم السلام العالمى، حيث بدا بابا الفاتيكان فى صحة جيدة.
وقال بابا الفاتيكان فى كلمته: "لأن الأم تمنح الحياة، والمرأة تحافظ على إبقاء العالم (متوحدًا)، دعونا نبذل جهودا أكبر فى دعم الأمهات وحماية النساء"، مضيفًا: "كم من عنف يمارس ضد النساء! يكفى هذا.. العنف ضد المرأة يغضب الرب".
وأشارت الوكالة إلى حدث مفاجئ عشية العام الجديد، أمس الجمعة، حيث حضر قداسًا، لكنه لم يرأسه فى اللحظة الأخيرة كما كان متوقعًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العنف ضد المرأة يغضب الله.. رسالة بابا الفاتيكان للعالم فى 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.