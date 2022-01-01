العنف ضد المرأة يغضب الله.. رسالة بابا الفاتيكان للعالم فى 2022

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، شارك البابا فرنسيس فى قداس بكاتدرائية القديس بطرس، بمناسبة عيد القديسة مريم ويوم السلام العالمى، حيث بدا بابا الفاتيكان فى صحة جيدة.

وقال بابا الفاتيكان فى كلمته: "لأن الأم تمنح الحياة، والمرأة تحافظ على إبقاء العالم (متوحدًا)، دعونا نبذل جهودا أكبر فى دعم الأمهات وحماية النساء"، مضيفًا: "كم من عنف يمارس ضد النساء! يكفى هذا.. العنف ضد المرأة يغضب الرب".

وأشارت الوكالة إلى حدث مفاجئ عشية العام الجديد، أمس الجمعة، حيث حضر قداسًا، لكنه لم يرأسه فى اللحظة الأخيرة كما كان متوقعًا.