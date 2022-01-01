كيفية تقديم شكوى مكتب العمل عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

تقديم شكوى مكتب العمل، هذا الأمر يتم باستخدام عدّة طرق. ويمكن اعتبارها واحدة من بين الإجراءات الهامة للموظفين والعاملين في المملكة العربية السعودية، وهي مخصصة للراغبين في استرداد حقوقهم المسلوبة، والحفاظ عليها من بطش أصحاب العمل. ويتم توفير إجراءات تقديم شكوى على شركة في مكتب العمل، وفق قرار من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. والذي يهدف إلى دعم حقوق الأيدي العاملة السعودية، والتي لا يمكن للمملكة أن تحقق التقدم الاجتماعي والاستقرار لكافة المواطنين من دونها. وهذا ما يجعل السعودية من بين أولى المجتمعات العربية التي تهتم بحقوق المواطنين العاملين في أراضيها. وسنتحدث اليوم عبر موقع ثقفني الإخباري عن موضوع كيف أقدم شكوى لمكتب العمل، تابعوا معنا.

تقديم شكوى مكتب العمل

لقد أولت المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا بالموظفين والأيدي العاملة في السعودية، وهذا من خلال إطلاقها لمبادرات مكتب العمل بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وهذا من أجل الحفاظ على الحقوق وضمان وصولها إلى أصحابها كاملة، سواء كان المواطنين ينتمون إلى القطاع الخاص أو العام. ومن أهم المبادرات التي قدمها مكتب العمل للموظفين هو إمكانية تقديم شكوى مكتب العمل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للموظفين أن يقوموا بتقديم شكوى مكتب العمل ضد المؤسسة في حالة تعرضهم لأي نوع من أنواع الإساءة أو الظلم، إذ يقوم نكتب العمل بمراجعة ودراسة كل شكاوى المواطنين. كما يعمل على ردّ حقوقهم المسلوبة، سواء كانت هذه الحقوق مادية أم معنوية. وقد تعددت الطرق التي تتيح للموظفين السعوديين تقديم الشكاوي، وهذا من أجل الحفاظ على الأمان العام، تزامنا مع تفشي وباء كورونا.

يتساءل الآلاف من للموظفين والعاملين السعوديين عن كيف أقدم شكوى لمكتب العمل. لذلك نودّ أن ننبه إلى أنه يمكنهم ذلك من خلال القيام بزيارة زيارة إلى مكتب العمل مباشرة. وكذلك من خلال الاتصال على رقم الهاتف الخاص بمكتب العمل. كما يمكن للمواطنين أن يقدّموا الشكوى من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وسنتحدث عن ذلك في الفقرة التالية.

كيفية تقديم شكوى مكتب العمل

لقد وضع مكتب العمل طريقة تمكن الموظفين من تقديم شكوى مكتب العمل، وهذا من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والتي جاءت كالآتي:

أوّلها: أن يدخل الموظف إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من على شبكة الانترنت.

ينتقل بشكل فوري إلى الواجهة الرئيسية للموقع، ليجد إطارات خاصة باسم المستخدم وكلمة المرور. إن تعذر عليه التعرف إلى البيانات يتواصل مع مكتب العمل.

بالإضافة إلى ذلك، وبعد أن يدرج الموظف كافة بياناته، يقوم تسجيل الدخول.

بعد أن يدخل إلى حسابه على الموقع ويقرأ كل الخدمات، يتوجه إلى قائمة الخدمات الالكترونية ويضغط عليها.

تظهر له قائمة جديدة بها مجموعة من الخيارات، يختار منها “تقديم شكوى”.

ستنبثق صفحة بها نموذج بيانات إلكتروني، يعبئ الموظف كل الخانات مع مراعاة كتابة الشكوى بشكل صحيح ومتسلسل.

بعد أن يستوفي الموظف ملأ نموذجه، ويكتب المعلومات الشركة التي يريد الشكوى ضدها، يقوم بإرسال الطلب.

كيفية الاستعلام عن تقديم شكوى مكتب العمل

بعد أن يقدم الموظف شكوى إلى مكتب العمل، ستتم الاستجابة لشكوى الموظف بعد مضي أسبوع أو عشرة أيام من تقديمه لطلبه، وإن تجاوزت هذه الفترة المحددة، سيبحث عن طريقة الاستعلام عن تقديم شكوى مكتب العمل ليعرف الرّد الذي سيكون من طرفهم، ويمكن للموظف الاستعلام عنها من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي سنلخصها لكم فيما يلي:

يسجل الموظف دخوله إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ينقر الموظف على خيار الاستعلام عن الشكوى. سيطلب من الموظف إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص به في حال كان المستعلم من السعودية، أما إن كان مقيما فقط فسيدخل رقم الإقامة الخاص به، ثم يضغط على رز البحث. بعد الانتهاء ممّا سبق، ستظهر أمام الموظف الشكوى التي أرسلها مع تفاصيلها، وبهذا يكون قد نجح في تقديم شكوى مكتب العمل.

تقديم شكوى مكتب العمل من خلال الخدمة الصوتية

وضع مكتب العمل رقم خاص موّحد وعرضه مجانا، وهو مخصص لاستقبال الشكاوي والاستفسارات التي تتعلق بكافة الموظفين السعوديين، إذ يمكن أن يتواصلوا مع مكتب العمل من خلال الاتصال بالرقم التالي 920001173 وكذلك يمكنهم الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 1442. وهذه الطريقة تسهل على المواطنين عرض قضاياهم على المكتب.

وتجدر الإشارة إلى أنّه يتم الاستجابة لكل الشكاوي طوال الأسبوع من الأحد إلى يوم الخميس، باستثناء أيام العطلة الرسمية ليوم الجمعة، كما أنه يتم الرد كل يوم على مدار اثنا عشر ساعة ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا إلى غاية الساعة الثامنة مساءً.ونودّ أن نشير إلى أنّ الخدمة الصوتية الخاصة بمكتب العمل تقوم باستقبال الشكاوي بمختلف اللغات كالعربية والهندية والانجليزية والبنغالية، الأورد، تاغولا، الفليبينية.

تقديم شكوى مكتب العمل من خلال زيارة مكتب العمل

يستطيع كافة الموظفين أن يقدموا شكوى ضدّ شركة في مكتب العمل من خلال الذهاب بشكل مباشر إلى المكتب، وللإشارة فإنّ مواعيد عمله تنطلق ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى إلى غاية الساعة الثانية والنصف مساء، ويتم تسجيل شكوى مكتوبة من طرف المعني مع مراعاة الالتزام بمعايير خاصة بكتابة الشكوى، وهذا من أجل قبولها من مكتب العمل.

كما تجدر الإشارة إلى أنه في حال تعذر على الموظف الراغب في تقديم شكوى، إيجاد مكتب قريب من محيطه الذي يعيش فيه، يُمكنه أن يلجأ إلى الاستعانة بالخدمة التي يقدمها الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إذ يمكن للموظف من خلال هذه الخدمة أن يعثر على مكتب عمل قريب من محيطه الجغرافي، ويمكنه الدخول إلى الخدمة ليستفيد منها من هنا hrsd.gov.sa/ar/offices.

تقديم شكوى عمل في السعودية متاح وفق عدة طرق. مثال على ذلك خدمة بوابة صوتك مسموع التي تزيد من فاعلية التواصل الإلكتروني وتزيد من نسبة مشاركة الجمهور في الشراكة. كما أنها تحقق سبل الاستماع كل المقترحات والشكاوي أو الملاحظات. كما يمكن تقديم اقتراحات تسعى للرقي بمستوى الخدمة. وهي مفتوحة للاستقبال طوال خمس أيام من الأسبوع، وهي ترحب بجميع الاقتراحات والشكاوي التي تتم دراستها، من بينها تقديم شكوى مكتب العمل.

معايير كتابة شكوى ضدّ شركة

هناك مجموعة من الشروط والمعايير التي يتوجب على الموظفين والعاملين التقيد بها عند كتابة شكوى وهي:

يجب أن تكتب الشكوى بشكل واضح للمرسل إليه (مكتب العمل).

يتعين على الموظف أن يحدد مطالبه ويذكر أحداث الشكوى بتسلسل منطقي.

يكتب رقم هويته وعنوانه، وأرقام للتواصل والتوقيع.

يرفق مستندات تثبت صحة حُجته، مع صورة بطاقة الهوية الوطنية.

في حالة تم تقديم الشكوى بالنيابة، لا بد أن يحضر صورة للتوكيل الذي وقع عليه صاحب الشكوى لمُقدِمها.

من الواجب ذكر الخطوات التي اتبعها الشاكي ليحل تلك المشكلة إلى غاية تاريخ تقديم الشكوى.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة موضوعنا، لقد تناولنا موضوعا هاما لكافة الموظفين بالمملكة العربية السعودية، هو كيف أقدم شكوى لمكتب العمل على شركة ما. كما قدمنا لكم الوسائل المتعددة التي وضعها مكتب العمل لتكون متاحة أمام الموظفين السعوديين، وعمدنا إلى ذكر المعايير اللازمة لصياغة شكوى ضد شركة، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم.