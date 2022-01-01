أفضل 10 تطبيقات آيفون لاغنى عنها لمستخدمي ios ستضيف لهاتفك لمسة احترافية

تم الإعلان في الآونة الأخيرة من قبل شركة آيفون بأن هناك عددًا من التطبيقات المميزة والتي تعمل على مواكبة تطور العصر، وهذا أهم ما يحتاجه فئة كبيرة من الناس، وبناء على ذلك يتم تداول أفضل 10 تطبيقات آيفون داخل محركات البحث بصورة كبيرة.

أفضل 10 تطبيقات آيفون

يتمثل عرض القائمة الخاصة بأفضل التطبيقات الخاصة بهواتف الآيفون بهذا الشكل الآتي:

تطبيق SPLITWISE

إن هذا التطبيق يتميز بصورة كبيرة باحتوائه على خاصية ضبط الميزانية الخاصة بك، كما يقدم هذا التطبيق كافة السجلات الخاصة بالأموال التي تدين به لأي شخص، وذلك من خلال تقسيمات خاصة لكل فاتورة.

تطبيق CALM

إن أهم ما يميز هذا التطبيق بتوفيره للاسترخاء والهدوء الذي يحتاجه صاحب الهاتف بصورة سريعة، فهو يقوم بسرد أكثر من قصص للنوم مع الموسيقى الهادئة، وذلك بصورة مجانية.

تطبيق PASSWORD1

إن هذا التطبيق يوفر خاصية إدارة كل كلمات المرور الخاصة بصاحب الهاتف، كما أنه يتناسب مع كافة أنواع ساعات أبل ووتش.

تطبيق TODY

يتم سداد حوالي 6.99 دولار مقابل الاستفادة من هذا التطبيق، والذي يوفر لصاحب الهاتف إمكانية تنظيف أدوات المنزل بشكل بسيط.

تطبيق LIBBY

هذا التطبيق يوفر لصاحب الهاتف امكانية تنظيم الاتصالات بكافة المكتبات الخاصة باستعارة الكتب أو شرائها، حيث يمكنك تصفح عددًا من الكتب بشكل مجاني.

تطبيق YNAB

يوفر هذا التطبيق لصاحب الهاتف امكانية ضبط الميزانية الخاصة به وطرق الإنفاق، فهذا التطبيق يهدف إلى مساعدته في تنظيم عملية الادخار بشكل مستقبلي، وهذا أهم ما يميزه.

تطبيق STRAVA

إن هذا التطبيق يساعد صاحب الهاتف في تعقب كافة الأنشطة الخاصة باللياقة البدنية، مثل: ركوب الدراجات و الجري والمشي.

تطبيق PLANTA

إن هذا التطبيق يساهم في التحكم على معدل الرطوبة المتواجدة في التربة، فهو مخصص لحماية النباتات.

تطبيق TODOIST

يوفر هذا التطبيق خاصية ترتيب المهام اليومية بشكل بسيط، فهو يساعدك على الانتباه إلى تنفيذها بالشكل الأمثل.

تطبيق SPARK MAIL

هذا التطبيق يساعد المستخدم في التحكم بالشكل الأمثل في كل الحساب الإلكترونية الخاصة به بشكل بسيط.

وفي الختام نكون قد انتهينا من عرض كافة المعلومات التي تدور حول قائمة أفضل 10 تطبيقات آيفون، والتي تلبي احتياجات الكثير من المستخدمين بشكل يواكب التطور التكنولوجي المتواجد في هذه الأيام.