رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2021 وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2021 الدور الثاني بين الطلاب وأولياء الأمور من العديد من المحافظات في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك في الاقسام الخاصة العلمية والأدبية والاقسام التطبيقية والإحيائية، حيث هناك الكثير من الأشخاص ينتظرون نشر النتائج وكان مصدر في وزارة التربية والتعليم قد صرح أن هناك استمرار في عمل فحص لطلبات الاعتراضات الطلابية، وبمجرد الانتهاء منها ستنشر الوزارة النتائج على موقعها الرسمي.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2021

طلب الآلاف من الطلاب والطلاب ملاحظات في مواد معينة، والمعروفة باسم الاعتراضات السادسة الإعدادية للجولة الثانية 2021، لأن العديد من الطلاب يرغبون في تحسين ملاحظاتهم من أجل الارتقاء إلى المستوى التعليمي التالي، وبدأت عمليات البحث على Google في الازدياد، وسندرج لجميع الطلاب عددًا من الخطوات التي ستساعدهم في حفظ نتائج الطالب.

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بعد إعلان وزارة التربية العراقية نتائج المرحلة الإعدادية السادسة الجولة الثانية 2021 والذي تم خلال الفترة السابقة ، ثار العديد من الطلاب معترضين على نتائجهم وقدموا شكوى إلى وزارة التربية والتعليم، وجميع دفاتر الاختبارات الخاصة بهم وحاليا يتم فحص جميع نتائج الطلاب الذين اعترضوا وينتظرون الان الإعلان الرسمي عن نتائج الاعتراضات في أسرع وقت ممكن، وإليك خطوات الحصول على النتيجة.

الوصول إلى الرابط الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شبكة الإنترنت

اختيار الاختبارات للجولة الثانية من السنة السادسة الإعدادية 2021.

باختيار نتائج الجولة الثانية للاعتراضات من السنة السادسة من الإعداد 2021.

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وقد صرح مسؤول في وزارة التربية والتعليم العراقية أنّه في خلال الساعات القادمة سيتم الانتهاء من رفع نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2021 الدور الثاني وسوف تقوم وزارة التعليم بنشر جميع نتائج الاعتراضات عبر موقع الوزارة وهو الموقع الرسمي الإلكتروني لكل النتائج، ، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج علي مستوي كل المحافظات العراقية وسيكون في كل المحافظات محافظة البصرة، كركوك،واسط، صلاح الدين، السليمانية، ذي قار، أربيل، كربلاء، دهوك، ديالي، بابل، بغداد، الأنبار، ميسان، النجف، المثني، نينوى،إلى صلاح الدين.