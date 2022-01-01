في خبر جديد ضمن تطورات الأوضاع بالنسبة للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة ، والتي ستقام في الإمارات العربية المتحدة عام 2022 في الفترة بين الثالث والثاني عشر من شهر فبراير 2022 المقبل ، أعلن نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي عن انسحابه من النسخة المقبلة ، والتي تضم فرق الأهلي المصري بطل إفريقيا ، و تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا ، ونادي بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية ، ونادي مونتيري الميكسيكي بطل أمريكا الشمالية ، ونادي الهلال السعودي بطلاً لقارة آسيا ، ونادي الجزيرة الإماراتي بطل دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب الأرض ” المضيف ” ، وجاء نادي بيراي من تاهيتي بديلاً عن أوكلاند سيتي الذي إعتزر عن المشاركة هذا العام ، ومن المنتظر انطلاق البطولة في نسختها الجديدة بنفس التنظيم السابق ، ونتعرف من خلال مقالنا اليوم بخصوص تطورات كأس العالم للأندية والمواعيد ، عن طريقة تقسيم الفرق والأدوار ومواعيد المباريات.

تطورات كأس العالم للأندية والمواعيد يتطلع عشاق الساحرة المستديرة في كل أرجاء الكوكب دائماً إلي الأحداث التنافسية الكبري علي صعيد الأندية والمنتخبات ، ومن المعروف أن أقوي المنافسات علي الصعيد الدولي هي :

دوري أبطال أوروبا والذي يتم التفكير باستبداله بدوري السوبر الأوروبي الجديد.

ويأتي بعده في الشغف والقوة كأس العالم للمنتخبات.

ثم يتوالى بعدهم كأس العالم للأندية أبطال القارات.

بعدهم وكأس القارات للمنتخبات أبطال القارات.

وبطولة أمم أوروبا للمنتخبا.

ويلحقهم كأس الأمم الإفريقي للمنتخبات.

وبالطبع دوري أبطال إفريقيا للأندية.

يليهم بطولة أمريكا الجنوبية كوبا أميركا للمنتخبات.

ويليهم دوري أبطال أمريكا الجنوبية للأندية.

وكذلك دوري السوبر الأوروبي.

يلحقهم بطولة الكونفدرالية الإفريقي.

بعد ذلك بطولات كأس العالم للشباب.

وأخيراً بطولة كرة القدم في الألعاب الأولمبية.

إعتزار أوكلاندي سيتي عن المشاركة

ذكر موقع الفيفا أمس الجمعة في بيان له علي موقع الرسمي ، أن نادي ” أوكلاند ” والاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم وكذلك اتحاد ” أوقيانوسيا “.

قد قاما بإبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” أن تأخير موعد إعادة فتح الحدود في نيوزيلندا ، والناتج عن آثار جائحة كوفيد 19 ، وظروف إعادة فرض إجراءات العزل والحجر الإلزامية للعائدين إلى نيوزيلندا .

قد اضطرت نادي أوكلاند للانسحاب من المسابقة المزمع إقامته في الشهر المقبل.

وبناء علي المتغيرات أعلن الاتحاد الدولي فيفا أنه من المحدد إشراك نادي بيراي من تاهيتي بديلاً عن أوكلاند وممثلاً لاتحاد ” أوقيانوسيا “.

وفي ذات السياق يراقب الجميع آخر تطورات أزمة مواعيد بطولتي كأس العالم للأندية وكأس الأمم الإفريقية قائمة بسبب أن كاس العالم للاندية متداخل في فترة مع كأس إفريقيا للمنتخبات مما يضر ممثل افريقيا الأهلي المصري ، وقد يمنع مشاركة عدد كبير من لاعبيه.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

مقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية التي تضم الأندية أبطال القارات في دول الإمارات بين يومي 3 و 12 من شهر فبراير 2022 وكانت القرعة وضعت الموجهات كالآتي :

وضعت قرعة كأس العالم للأندية الأهلي المصري في مواجهة مونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي في مباراة ثأرية للعملاق القاهري وبطل القارة الإفريقية.

المتأهل من هذا اللقاء يواجه بطل ليبرتادوريس ” بالميراس البرازيلي ” والذي تغلب عليه الأهلي النسخة السابقة في لقاء المركز الثالث.

فيما يتواجه أندية الجزيرة و بيراي ، ليواجه المتأهل منهم نادي الهلال السعودي في ربع النهائي.

والفائز من هذا اللقاء الأخير سيواجه بطل أوروبا ” تشيلسي الإنجليزي ” في الدور نص النهائي.

علي أن يتواجه الفائزان من نصف النهائي في لقاء البطولة ، والخاسران من نصف النهائي في لقاء تحديد صاحب البرونزية.

والصور التالية توضح مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية :

تطلعات الأهلي في البطولة

وجدير بالذكر أن الأهلي المصري هو أكثر نادي شارك منذ بداية إقامة كأس العالم للأندية ، و ذلك بمحصلة 7 مرات بما فيها هذه المرة ، وخلال هذه الست مرات حصد البرونزية مرتين ، وجاء رابعاً مرة وخامساً مرتين وسادساً مرة وحيدة ، ويتطلع أبناء محمود الخطيب للوصول إلي النهائي هذا العام بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.