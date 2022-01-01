صاعقة تضرب حقلا غازيا إيرانيا.. وتعرقل الإنتاج

توقفت إحدى منصات الإنتاج عن العمل في أحد حقول الغاز الطبيعي في إيران، بعد تسرب في أحد أنابيب النقل في مياه الخليج العربي.
وأوضحت الشركة المشغّلة للحقول في بيان، السبت، "تم اكتشاف تسرّب الجمعة في خط النقل البحري (أسفل المياه) لمنصة الانتاج السادسة عشرة"، وفق "فرانس برس".
وقالت إنه تم إغلاق مخارج المنصة بشكل فوري. لم تمت السيطرة على التسرب بشكل كامل"، وفق وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية.
وأشار البيان الى أن المنصة "خارج الخدمة حاليا".
ويتضمن الحقل، الأكبر عالميا للغاز الطبيعي، وتتشاركه إيران مع قطر، 24 منصة في الجهة الإيرانية.
وأوضحت الشركة الإيرانية في بيانها أن "صاعقة تسببت باشتعال الغاز المتسرّب إلى سطح المياه على بعد 15 كلم من المنصة. وتمت السيطرة عليها فورا بعد وقف الانتاج".
وأشار مدير الانتاج في بارس الجنوبي علي رضا إبادي الى أن إصلاح خط النقل قد يستغرق وقتا لوجوده تحت الماء، وفق تصريحات للتلفزيون الرسمي السبت.
ولإيران ثاني أكبر احتياطات مثبتة من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا.
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