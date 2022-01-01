كوريا الجنوبية تحقق ارتفاعًا بنسبة 25.8% فى صادرات 2021

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصناعة فى كوريا الجنوبية، اليوم السبت، ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 25.8% خلال العام المنقضى 2021، وذلك مقارنة بالعام السابق 2020، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق.





وأرجعت الصناعة الكورية الجنوبية ذلك الارتفاع إلى الطلب القوى على الرقائق والمنتجات النفطية، وسط الانتعاش الاقتصادى العالمى. وبلغ حجم هذه الصادرات 644.54 مليار دولار فى العام الماضى، مقارنة بـ 512.5 مليار دولار فى عام 2020، ليصبح ذلك أعلى مؤشر تم تسجيله منذ عام 1956، وتجاوزت الرقم القياسى السابق المسجل فى عام 2018 والبالغ 604.9 مليار دولار. كما سجل إجمالى حجم التجارة رقما قياسيا سنويا بلغ 1.26 تريليون دولار فى العام الماضى، ما يجعل كوريا الجنوبية ثامن أكبر دولة تجارية فى العالم، حيث كانت أشباه الموصلات والبتروكيماويات أهم صادرات البلاد. وبحسب الوزراة، نمت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول آسيان والهند خلال العام الماضى.

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