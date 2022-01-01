جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت مصادر محلية من بلدة تل حميس، إن أهالى المنطقة اعترضوا رتلاً مؤلفًا من 5 مدرعات وسيارة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية، ورشقوه بالحجارة، وأجبروه على التراجع ومغادرة المنطقة.
وأوضحت المصادر السورية، أن مجموعة مسلحة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" فرضت طوق حماية حول رتل الاحتلال الأمريكى حتى غادر المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهالى قرية سورية يعترضون رتلاً أمريكيًا فى الحسكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.