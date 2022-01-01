أهالى قرية سورية يعترضون رتلاً أمريكيًا فى الحسكة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت مصادر محلية من بلدة تل حميس، إن أهالى المنطقة اعترضوا رتلاً مؤلفًا من 5 مدرعات وسيارة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية، ورشقوه بالحجارة، وأجبروه على التراجع ومغادرة المنطقة.

وأوضحت المصادر السورية، أن مجموعة مسلحة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" فرضت طوق حماية حول رتل الاحتلال الأمريكى حتى غادر المنطقة.