وزير الصحة البريطانى: الإغلاق سيكون الملاذ الأخير

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم السبت، جدد جاويد التأكيد على وجهة نظره بأن البلاد، يجب أن تحاول التعايش مع الفيروس.

وأضاف وزير الصحة البريطانى: "يجب أن تكون القيود الجديدة ملاذًا أخيرًا تمامًا"، معللا ذلك بـ"التكاليف الصحية والاجتماعية والاقتصادية للإغلاق"، وقال إنه "لا مفر من أنه سيكون هناك زيادة كبيرة فى عدد الأشخاص، الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات، بسبب الفيروس ، خلال الشهر المقبل".

وسجلت بريطانيا حوالى 190 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الجمعة، ما يمثل رقمًا قياسيًا.