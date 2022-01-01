منظومة اوبن ايمس علامات الطلاب الأردن openemis للاستعلام عن النتائج

اوبن ايمس علامات الطلاب الأردن، لقد كثر البحث في الآونة الأخيرة بالمملكة الأردنية الهاشمية عن رابط اوبن ايمس نتائج الطلاب في الأردن. وأصبح هذا الموضوع يشغل ذهن الآلاف من الطلبة الأردنيين وأوليائهم، نظرا لأهميته الكبيرة بالنسبة لهم. وكان هذا بعد أن أعلنت وزارة التعليم بالأردن عن قرارها بتفعيل منصة اوبن ايمس نتائج الطلاب. ويمكن اعتبارها المنصة الرئيسية للتعليم في الأردن، ويمكن لكل الطلاب وأولياء الأمور أن يطلعوا على نشاطات الطلاب والعلامات التقييمية من خلال زيارة المنصة. ولهذا السبب شهد محرك بحث جوجل بحثا كبيرا عن رابط منصة اوبن ايمس وكيفية الدخول إليه. وسنتناول عبر موقع ثقفني أهم التفاصيل المتعلقة بموضوع اوبن ايمس نتائج الطلاب في الأردن، تابعوا معنا.

اوبن ايمس علامات الطلاب الأردن

وضعت وزارة التعليم بالأردن رابط موقع اوبن ايمس للنتائج openemis تحت تصرف كافة الطلاب والطالبات في الأردن. وهذا لإتاحة الفرصة لهم من أجل تسجيل الدخول للموقع بغرض الاطلاع على العلامات ونتائج التقييم الموضوعة لهم. والتعرف على النتائج بمجرد عرضها في الموقع، وقد نبّه الموقع الرسمي لوزارة التعليم بالأردن إلى ضرورة اتباع خطوات التسجيل الصحيحة والحفاظ على خصوصية المعلومات.

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم الأردنية كانت قد استحدثت منصة اوبن ايمس علامات الطلاب الأردن. في الفترة التي انتشر فيها فايروس كورونا بكثرة في الأردن. لذلك وضعت نظام تعليم عن بعد، وإمكانية إطلاع الطلاب على نقاطهم دون عناء التنقل إلى المؤسسات. وهي بهذا وفّرت عليهم الجهد ووفّرت لهم السلامة من الإصابة بالوباء.

كيفية الدخول إلى منصة اوبن ايمس علامات الطلاب الأردن

تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الطلبة الأردنيين وأوليائهم ينتظرون نتائج الامتحانات النهائية وامتحانات التقييم على أحرّ من الجمر. ونشير إلى أن النتائج ستعرض على موقع اوبن ايمس بعد أن تتم مراجعة كافة المعلومات. ويتم التدقيق والتحقيق في نتائج كل الطلاب قبل اعتمادها وعرضها بشكل رسمي في الموقع. وسنذكر لكم فيما يلي الخطوات التي تمكن الطلاب من الاطلاع على النتائج:

أولا: يجب على كل طالب أن يسجل دخوله إلى منصة اوبن ايمس نتائج الطلاب

ثانيا: يكتب الطالب اسم المستخدم الخاص به، ثم يضع كلمة السر، ومن المستحسن أن تكون بالعربية، ويجب أن يحافظ علي سريتها ولا يطلع عليها أي كان لضمان خصوصية الطالب.

ثالثا: يجب أن يضغط الطالب على زرّ تسجيل الدخول من أجل الدخول للواجهة الرئيسية للموقع.

بالإضافة إلى ذلك، بعد أن يدخل الطالب إلى الواجهة الرئيسية لموقع اوبن ايمس، عليه أن يقوم بالضغط على أيقونة الرمز في ملف التكوين. وهذا من أجل الاستعلام عن النتيجة، بعد ذلك يعين على الطالب أن ينقر على أيقونة “أكاديمي”. ثم يذهب إلى التقويم ويضغط على كلمة تقرير من أجل أن يتوصل بكافة النتائج الخاصة به، ويمكنه أن يقوم بطباعة النتائج والاحتفاظ بها.

إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى آخر فقرة من مقالنا الذي يهم الكثير من الطلاب في الأردن. وهو موقع اوبن ايمس علامات الطلاب في الأردن، كما قدمنا لكم كيفية الدخول إلى الموقع، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق.