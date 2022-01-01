ضمن فعاليات مباريات دوري المحترفين السعودي لكرة القدم ، تقام اليوم السبت 1 يناير 2022 مباريات اليوم الدوري السعودي للمحترفين ، بين فرق ” التعاون و ضمك وأبها والرائد و الفتح والنصر والأهلي والشباب و الاتفاق والفيحاء والفيصلي والهلال ” ، وذلك ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ومن خلال مقالنا اليوم نقدم لكم بيان بقادم المباريات لعشاق متابعة المتعة الكروية ، وبعض إحصاءات المسابقة وترتيب جدول الدوري السعودي لكرة القدم حتي هذه اللحظة ، ونتعرف كذلك علي ترتيب هدافي البطولة وأصحاب التمريرات الحاسمة كذلك ، وللراغبين في حجز مقاعد الحضور للمباريات عليكم بالدخول إلي تطبيق مكاني منصة حجز المباريات الرسمية بالمملكة العربية السعودية.

مباريات دوري المحترفين السعودي لكرة القدم

تقام اليوم مجموعة من اللقاءات المهمة ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر من عمر المسابقات الدوري السعودي لكرة القدم بالمملكة وهي :

التعاون و ضمك وتقام علي ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) . أبها والرائد وتقام علي ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (أبها). الفتح والنصر وتقام علي ملعب ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية (الأحساء). الأهلي والشباب وتقام علي ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل (جدة).

وكانت الجولة قد بدأت أمس الجمعة 31 ديسمبر 2021 باللقاءات التالية :

ضمن نتائج جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين التابعة إلي رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم و وفق مواعيد مباريات الدوري السعودي أقيمت أمس الجمعة اللقاءات التالية :

الاتفاق والفيحاء علي ملعب استاد الأمير محمد بن فهد (الدمام) وتعادلا بنتيجة 1 – 1. الفيصلي والهلال علي ملعب مدينة المجمعة الرياضية (المجمعة) وفاز بها الهلال 2 – 3. الباطن والاتحاد علي ملعب نادي الباطن (حفر الباطن) وفاز بها الاتحاد بنتيجة 2 – 3. الحزم والطائي علي ملعب نادي الحزم (الرس) وفاز بها الطائي 0 – 1.

ترتيب جدول الدوري السعودي

وحتي وقتنا هذا فترتيب جدول المسابقة بتصدره فريق الاتحاد السعودي بإجمالي 32 نقطة بالنتائج التالية :

لعب الاتحاد 14 مباراة. فاز في 10 لقاءات منها. تعادل مرتين وخسر في اثنين. أحرز لاعبوه إجمالي 29 هدف وتلقت شباكه 12 هدف.

وبالمركز الثاني يأتي نادي الشباب السعودي بـ 14 مباريات جمع منها 28 نقطة ، يليه نادي ضمك بالمركز الثالث مؤقتاً بـ 15 مباراة جمع منها 26 نقطة متقدماً علي نادي الهلال والنصر اللذان خاضا 14 لقاء جمعا منهم 24 و 23 نقطة. والجدول المرفق يوضح تفصيل النتائج والترتيب حتي الجولة الـ 15 من عمر المسابقة

ترتيب هدافي مسابقة الدوري السعودي

وفق موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم ، حتي الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين للرجال ، نطالع ترتيب صدارة الهدافين وصناع الأهداف كالآتي :

تصدر القائمة اللاعب أودين إيغالو لاعب نادي الشباب السعودي بـ 10 أهداف.

يليه اللاعب تاليسكا لاعب نادي النصر السعودي بالمركز الثاني بـ 9 أهداف وبالتساوي مع لياندر تاوامبا لاعب التعاون بـ 9 أهداف أيضاً.

وبرصيد 8 أهداف لكل منها يأتي اللاعبون : إيميليو زيلايا لاعب نادي ضمك ، و بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال ، و رومارينيو لاعب الاتحاد “.

وفي قائمة صناع الفرص تصدر اللاعب ” إيجور كرونادو لاعب نادي الاتحاد بـ 8 تمريرات ، يليه اللاعب باناجيوتيس تاختسيديس لاعب نادي الفيحاء ، والجدول المرفق يبني باقي الأرقام و الإحصائيات.

قائمة البطاقات الحمراء والصفراء بالدوري السعودي

ولا تخلو اللعبة من التدخلات العنيفة والأخطاء التي توقع اللاعبين في شرك البطاقات الحمراء والصفراء وتعقد حسابات المديرين الفنيين ، وهي جزء لا يتجزأ من متعة كرة القدم ، ونتعرف علي قائمة أصحاب البطاقات الملونة كالآتي :

قائمة البطاقات الصفراء :

ضمن نتائج مباريات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم :

ووضعت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم الجمعة والسبت موعد الجولة الخامس عشر من الدوري السعودي لكرة القدم أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.