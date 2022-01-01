الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 برقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا pdf

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 برقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا pdf حيث تزايدت معدلات البحث على جوجل على مدار الساعة من أجل الحصول على الرابط الرسمي الذي من خلاله سيصبح بإمكان الطلاب معرفة نتائج القبول الموازي التي ستكون معلنة أمام جميع الجامعات سواء الجامعات الحكومية والاهلية، عليه نتابع الان بصورة وبشكل الكتروني طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بشكل مؤخرا كشفت وزارة التعليم العراقية على إعلان نتائج القبول الموازي على مستوى جميع المحافظات العراقية بشكل مؤخر عليه اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر صفحة الوزارة الرسمية على الفيس بوك على حالة قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى نسبة جاءت الى حد كبير مرتفعة عن الأعوام الماضية، عليه فعلت وزارة التربية والتعليم العالي رابط مباشر بإمكان الطلاب استغلاله لإجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي سواء من خلال موقع الوزارة الرسمي او من خلال موقع نتائجنا أو من خلال موقع ناجح وغيرها من المواقع التعليمية العراقية، عليه تابعت تصريحات وزارة التربية والتعليم العراقية على طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي نبدأ الان فى استعراضها مع حضراتكم عبر الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

أشارت تصريحات وزارة التعليم العالي على طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج قبول التعليم الموازي للقبول داخل جميع الجامعات العراقية فى نتائج بامكانكم اجراء الاستعلام عنها بمنتهى السهولة لأجل التعرف على حد ادني قبول الجامعة السابق لكم التقديم عليها على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتاجنا

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- تسجيل اسم الطالب الرباعي داخل الايقونة المخصصة لها

الخطوة الرابعة:- تسجيل رقم الامتحاني الخاص بالطالب

الخطوة الخامسة:- تحديد المحافظة التي يتبع اليها الطالب

الخطوة الاخيرة النقر على خانة عرض الدرجات حتى تصبح النتائج الخاصة بالقبول الموازي معلنة أمامكم بالحال على شكل كشوفات pdf عبر موقع الوزارة الرسمي

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

شروط القبول الموازي

نستعرض مع حضراتكم الان اهم الضوابط والشروط المطلوبة للقبول الموازي بالجامعات العراقية باكملها وذلك بعدما تم الاعلان عن نتائج القبول الموازي التي جاءت بشكل معلن امام طلاب جميع المحافظات العراقية بدون استثناء عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل وبصورة pdf برقم الامتحاني على مستوي كافة المحافظات العراقية، لتاتي اهم الشروط على النحو التالي:-

فيما يتعلق بكليات المجموعة الطبية يجب ألا يقل معدل الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

يجب أن يحصل الطالب على مجموع ومعدل لا يقل عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك بالنسبة للكليات الهندسية.

بالنسبة لكليات العلوم يجب ألا يقل المعدل عن 5 درجات من الحد الأدنى.

باقي الكليات، حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات من الحد الأدنى حتى يتم القبول في الجامعات العراقية.