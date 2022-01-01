موقع تذاكر السوبر السعودي مباراة الهلال والفيصلي القادمة تطبيق مكاني السعودي هنا التعليمات الجديدة

موقع تذاكر السوبر السعودي أصبح محل بحث مكثف الآن عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل جماهير الكرة السعودية بصفة عامة، وجماهير طرفي السوبر الزعيم الهلالي ونادي الفيصلي السعودي بصفة خاصة، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم كافة تفاصيل السوبر القادم، وألية حجز التذاكر عبر الموقع الرسمي الذي سوف تطرح التذاكر من خلاله، وهو تطبيق مكاني السعودي والتعليمات الجديدة من قبل وزارة الرياضة السعودية لدخول المباريات، بعد تحور فيروس كورونا وتزايد أعداد الإصابات حول العالم وفي المملكة.

موقع تذاكر السوبر السعودي 2022

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تغير ملعب مباراة السوبر الذي كان مقرر له أن يقام على أستاد الملك فهد الدولي بالرياض، إلي ملعب أستاد الأمير فيصل بن فهد، بسبب أتاحت الوقت الكافي لتجهيز ملعب الملك فهد الدولي لمباراة السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة في الفترة من 16/12 الشهر الجاري، بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

رابط حجز تذاكر السوبر السعودي

الدخول على الموقع الإلكتروني لتطبيق مكاني على الأنترنت makani,com.sa .

. ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.

أدخل البيانات الشخصية للمرور للموقع البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

أضغط على حجز التذاكر.

حدد نوع التذكرة التي ترغب في شرائها والمكان الذي ترغب الجلوس به.

أضغط على تأكيد البيانات ثم قم بدفع قيمة التذكرة إلكترونياً ليتم تأكيد الحجز.

تعليمات وزارة الرياضة لحضور المباريات

أعلنت وزارة الرياضة بالاتفاق مع وزارة الصحة، أنه يجب أن يتم ترك مقعد فارغ بين كل كرسي وأخر حتى يتحقق التباعد الجسدي بين المتفرجين، كما اشترطت ارتداء الكمامات طوال المباراة وعدم خلعها أثناء سير اللقاء، مع أتباع نفس التعليمات السابقة من تحصين وشرط السن وكافة الشروط.

مباراة السوبر السعودي القادمة

مباراة السوبر القادمة تجمع الهلال بطل دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي، مع الفيصلي بطل كأس الملك، يوم الخميس القادم الموافق 2022/01/06 في تمام الساعة 20.15 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وينقل عبر قنوات ssc الرياضية السعودية ولم يتم تحديد القناة والمعلق حتى الآن.