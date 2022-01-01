في وداع الطاقة النووية.. ألمانيا تغلق 3 من محطاتها

أغلقت ألمانيا 3 محطات للطاقة النووية من بين محطات الطاقة النووية الست الباقية لديها، وذلك على طريق استكمال انسحابها من مجال الطاقة النووية، بينما تحول انتباهها إلى الطاقة المتجددة.
وقررت الحكومة الألمانية الإسراع بالتخلص من الطاقة النووية في أعقاب حادث مفاعل فوكوشيما النووي في اليابان في عام 2011، عندما دمر زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) المحطة المقامة على الساحل وذلك في أسوأ كارثة نووية في العالم منذ كارثة تشيرنوبل في عام 1986.
وأُغلقت مفاعلات بروكدورف وجرونده وجوندريمينجن سي أمس الجمعة، بعد تشغيل استمر ثلاثة عقود ونصف.
وسيتم إغلاق المفاعلات الثلاثة المتبقية بحلول نهاية العام الجاري 2022.
وفي بيان صدر السبت، قالت شركة بروسين إليكترا التي تدير محطتي بروكدورف وجرونده إنهما أغلقتا قبل قليل من منتصف ليل الجمعة.
وأضافت أن محطة جوندريمينجن سي توقفت أيضا عن توليد الطاقة مساء الجمعة.
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