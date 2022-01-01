رغم الهدنة.. مقتل جندى أوكرانى وسط توترات مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"، فإن هذا الجندى هو الأول الذى يقتل منذ عودة الجانبين المتحاربين إلى اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضى، فى صراع أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص منذ العام 2014.
وقال الجيش الأوكرانى فى بيانه، إن "جنديًا أصيب بجروح قاتلة"، متهمًا الانفصاليين بتنفيذ ثلاث هجمات خلال الساعات ال24 الماضية.
وتقاتل كييف تمردًا مواليًا لموسكو فى منطقتين انفصاليتين عند الحدود مع روسيا منذ 2014، عندما ضم الكرملين شبه جزيرة القرم فى أوكرانيا.
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