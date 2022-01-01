وحسبما ذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، جاءت هذه الزيادة على المستوى الوطنى فى حالات الإصابة بأعلى من متوسط الزيادة اليومية التى بلغت 0.7% خلال الأسبوع الماضى.
وبحسب البيانات، سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، بواقع 5.52 مليون حالة، بزيادة بنسبة 1.1%، مقارنة بنفس التوقيت، أمس، وشهدت ولاية هاواى زيادة فى عدد الحالات بنسبة 3% مقارنة بنفس الوقت أمس، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 112 ألفاً و932 حالة.
كما شهدت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بتسجيل 654 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تسجل 55 مليون إصابة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.