أمريكا تسجل 55 مليون إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا كبيرًا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت نسبته 0.9%، ليصل إجمالى الإصابات بالفيروس التاجى فى أمريكا إلى 54.7 مليون.





وحسبما ذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، جاءت هذه الزيادة على المستوى الوطنى فى حالات الإصابة بأعلى من متوسط الزيادة اليومية التى بلغت 0.7% خلال الأسبوع الماضى.

وبحسب البيانات، سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، بواقع 5.52 مليون حالة، بزيادة بنسبة 1.1%، مقارنة بنفس التوقيت، أمس، وشهدت ولاية هاواى زيادة فى عدد الحالات بنسبة 3% مقارنة بنفس الوقت أمس، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 112 ألفاً و932 حالة.

كما شهدت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بتسجيل 654 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا.