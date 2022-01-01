إجمالي الإصابات بكورونا يرتفع إلى 54.7 مليون حالة في أمريكا

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.9 %، خلال الـ 24 ساعة الماضية بحلول الساعة 0342 صباح اليوم السبت، بتوقيت نيويورك، ليصل الإجمالي إلى 54.7 مليون، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 0.7 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، بواقع 5.52 مليون حالة، بزيادة بنسبة 1.1% مقارنة بنفس التوقيت أمس، وشهدت ولاية هاواي، زيادة في عدد الحالات بنسبة 3% مقارنة بنفس الوقت أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 112 ألفًا و932 حالة.

وشهدت ولاية أوهايو، أكبر عدد من الوفيات تم الإعلان عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية، بوفاة 654 شخصًا.