الموارد البشرية:- رابط استعلام المساعدة المقطوعة السعودية ٢٠٢٢ برقم السجل المدني

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن موعد نزول المساعدة المقطوعة ١٤٤٣هـ، وخاصة من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي لأنها تعينهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية، كما تبحث الكثير من المطلقات والأرامل عن طريقة التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم حتى يكون لهم عوناً في قضاء حاجات أبنائهم، ويتم اختيار المتقدمين بكل شفافية وموضوعية، حيث يتم دراسة الحالات واختيار الأكثر احتياجًا منهم، ووضعهم في قوائم الانتظار حسب أولوية التقديم لحين موعد الصرف، كما وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يتم من خلالها اختيار الحالات الأكثر أحقيه في الحصول على الدعم المالي، وسوف نتعرف معكم من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على طريقة الاستعلام عن الدعم المالي من خلال الدخول على رابط المساعدة المقطوعة الموجود على موقع الوزارة.

شروط المساعدة المقطوعة

تم تحديد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك الشرط أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي. لا يقل سن المتقدم للحصول على الإعانة السنوية عن ٣٥ عامًا أثناء التقديم عليها. لا يزيد الدخل الشهري للمتقدمين عن الحد المانع للصرف. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة ٣٠ ألف ريال سعودي. يتم تحديد قيمة الإعانة التي يحصل عليها المتقدم بعد تحديد الدخل الشهري للأسرة، وعدد أفراد الأسرة. تصرف المساعدات المقطوعة مرة كل عام، إذا كان المستفيد من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وليس له أي دخل أخر غير المعاش الضماني.

الفئات التي تستحق مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك بعض الفئات التي لها الأولوية في الحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-

أصحاب المعاش الضماني من المواطنين السعوديين.

أصحاب العجز الكلي أو الجزئي الغير قادرين على العمل وليس لديهم دخل شهري ثابت.

المطلقات ولديهم أبناء وليس لهم دخل يلبي احتياجاتهم الضرورية.

كبار السن ولا يستطيعون القدرة على العمل لتلبية الاحتياجات اليومية الخاصة بهم.

الأرامل اللذين فقدوا ولي الأمر وليس لديهم دخل يعينهم على الحياة.

المهجورات ولديهن أطفال لا يستطيعون تلبية الاحتياجات الضرورية الخاصة بهم.

أسر السجناء وليس لديهم دخل ثابت.

وصرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق أن المساعدة المقطوعة ليس لها وقت معين للصرف لأنها إعانات غير شهرية، وتصرف من خلال مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجاءت تلك التصريحات للرد على استفسار العديد من المواطنين السعوديين اللذين ينتظرون صدورها، وناشد الكثيرين منهم الحكومة والملك سلمان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بضرورة صرف هذه المساعدات المقطوعة لأنها تساعدهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.