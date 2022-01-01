طرق الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية وإلغاء الاشتراك وتحديث البيانات. تتميز الحكومة داخل المملكة العربية السعودية بحرصها الدائم على خدمة المواطنين بالمملكة. ولذلك فنجد أن الحكومة السعودية تعمل على تقديم العديد من المساعدات والخدمات المختلفة للمواطنين. ويتم تقديم هذه الخدمات بغرض مساعدة المواطنين داخل المملكة بالإرتقاء بمستوى الحياة المادية والاجتماعية لهم. كما تسعى لتوفير لهم مصادر دخل إضافية تساعدهم على توفير مختلف احتياجاتهم الشخصية. كما يعتبر جميع هذه الأهداف هي أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030. ويعتبر التأمينات الاجتماعية من أهم صور المساعدات التي توفرها الحكومة السعودية لمواطنيها. لذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة معرفة المستفيد المستحقات الخاصة به كما سوف نوضح طريقة إلغاء الاشتراك بالتأمينات وكذلك طريقة تحديث بيانات المستفيدين. جدول رواتب التأمينات الجديد وطريقة التحقق السريع من التأمينات والرقم الموحد لها.

طرق الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية

فلقد تسعى الحكومة السعودية من أجل الاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل الذي يحدث في العالم أجمع. لذلك نجد أن الحكومة قد قامت بتحويل مختلف الخدمات التي تقدمها للمواطنين إلى الصورة الرقمية الإلكترونية. وذلك من أجل تقليل التزاحم وكذلك توفير الوقت والجهد للمواطن أيضاً. ولذلك فيتمكن مستفيد التأمين الاجتماعي من الاستعلام عن مستحقاته وذلك من خلال العديد من الطرق. وتعتبر أهم طرق الاستعلام هي من خلال رقم الهوية الوطنية . ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للاستعلام كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية. ثم الدخول على خيار الخدمات ثم الدخول على خيار التحقق السريع وبعدها الضغط على مستحقات تأمينية ثم تحديد نوع البحث وبعدها كتابة رقم الهوية الوطنية وكذلك رمز التحقق وأخيراً الضغط على تحقق.

طريقة تحديث البيانات لمشترك التأمينات الاجتماعية

كما يتمكن مشترك التأمينات الاجتماعية من القيام بتحديث البيانات الخاصة به بشكل إلكتروني بدون الحاجة إلى الذهاب للفرع. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة كما يلي:

أولاً يجب الدخول على الصفحة الخاصة بتحديث البيانات

ثم تحديد نوع المستخدم

ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول

وبعدها سوف يتم فتح صفحة البيانات الخاصة التي عليك تحديثها

وأخيراً القيام بالضغط على خيار اعتماد وموافقة.

طريقة إلغاء مدة الاشتراك

كما يتمكن من تخطي عمر ال60 ولم يتخطى سن المدة الزمنية لاستحقاق المعاش من الحصول على خدمة خاصة بإلغاء مدة الاشتراك الاختيارية. ويتم ذلك كما يلي: