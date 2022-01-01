حساب المواطن يوضح حقيقة فتح باب التسجيل فى البرنامج للمستفيدين من اصحاب الدخل المنخفض والمتوسط

هل تم فتح باب التسجيل في حساب المواطن لبعض المواطنين والبعض الآخر لا في تلك الفترة هذا السؤال يشغل بال الكثيرون من الراغبين في التسجيل في برنامج حساب المواطن من المواطنين أصحاب الدخل المنخفض وذلك بعد أن تم تعليق التسجيل حتى إشعار آخر لمراجعة شروط وضوابط البرنامج منذ شهر مارس من العام الماضي 2021.

تعليق التسجيل في حساب المواطن

كان التسجيل في حساب المواطن متاحًا للأفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ​​اعتبارًا من ديسمبر 2017 واستمر حتى نهاية مارس 2020، عندما تم إنهاء التسجيل في البرنامج وفقًا للتعديلات التي تمت الموافقة عليها من أجل مراجعة ضوابط الدعم للمواطنين، ومنذ ذلك الحين حيث انتشرت عدد من الأخبار المنسوبة للوزارة حول أستعدادتها لاستقبال طلبات المستفدين الجدد ولكن حتى الآن الحقيقة لم تتضح بعض حول وجود حالات استثنائية.

الحالات المستثناة من عدم التسجيل في برنامج حساب المواطن

رغم كل ما يدور من حديث عن إعادة فتح باب تسجيل حساب المواطن مرة أخرى للأشخاص الجدد الذين لم تثبت أهليتهم للدعم المالي الشهري، إلا أنه لم يتم الإعلان من قبل رابط برنامج حساب المواطن الرسمي، حتى الآن حول هذا الكلام ولكن ما هو مؤكد أن هناك إمكانية إضافة المعلين إلى الحسابات رغم غلق باب التسجيل منذ شهور.

هل هناك وقت محدد لفتح باب التسجيل للجدد؟

أعلن برنامج حساب المواطن عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن باب التسجيل للسعوديين قد تم إغلاقه وفقًا لإجراءات دعم المواطن، حيث دائما ما تحاول الحكومة السعودية من مساعدة المواطنين فى تخطى الاوضاع الاقتصادية الصعبة ولكن حتى الآن يتاح فقط التسجيل وأضافت التابعين للأشخاص من المستفيدين السابقين للبرنامج

طريقة إضافة تابع جديد

وعلى صعيد متصل هناك فرصة لكل المسجلين فى البرنامج من أجل اضافة تابعين لهم وذلك من خلال الخطوات التى سنعمل على توضحيها على النحو التالى:-