الآن.. تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES  أخر إصدار  علي اجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر

تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES، تشغيل لعبه أي فوتبول بيس، تعتبر هذه اللعبة من الألعاب الإلكترونية في المشهورة بلعبة كرة القدم التي يعشقها الملايين من الأشخاص حول العالم المحبين لهذه اللعبة وهي من الألعاب الرياضية التي لها متابعين بالملايين حول العالم وبالتالي يحب الكثير من الأشخاص تشغيل لعبه أي فوتبول بيس للاستمتاع بالمغامرات الموجودة فيها لأنهم يشعرون كأنها حقيقية، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة تشغيل لعبه أي فوتبول بيس بالخطوات، هذه اللعبة من الألعاب التي يوجد عليها تحميلات كبيرة وصلت إلى أكثر من 100 مليون لأنها من أكثر الألعاب التي يعشقها جميع الشباب وهي كرة القدم ويمكن تحميلها على هواتف الأندرويد.

تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES

يمكنكم الاطلاع على الخطوات المطلوبة لتشغيل لعبه بيس 2022 على الهواتف من خلال بعض الخطوات الهامة وهي كالآتي،

في الخطوة الأولى ينبغي عليك أن تقوم بالتاكد من اتصال الانترنت بـ هاتف المحمول الخاص بك وخاصة هواتف اندرويد وايفون بعد ذلك تقوم بفتح المتجر الخاص بالهاتف سواء متجر جوجل بلاي أو الأب ستور بعد ذلك تقوم بكتابه لعبة أي فوتبول بيس وتضغط على كلمة بحث اي فوتبول بيس .

في الخطوة التالية سوف يظهر أمامك زر بجانب اللعبة تقوم بالضغط على التحميل وبعد الانتهاء من تحميلها تبدأ بتشغيل اللعبة واستخدامها في أي وقت للاستمتاع بها أحدث المباريات الموجودة داخل هذه اللعبة.

مميزات لعبه أي فوتبول بيس

يوجد العديد من المميزات الهامة الموجودة في هذه اللعبة التي تساعدك على تحديثها وذلك من خلال الخطوات التالية،

يتوفر في هذه اللعبة امكانية اللي كافه المشكلات التي تظهر في هذه اللعبة بالإضافة إلى امكانيات اختياره الفرق الوطنية.

يمكن تحديث الشعار الخاص بفريق النادي وكذلك صور اللاعبين ومدير جديد يتواجد أيضا في هذه اللعبة بعد الرسوم المتحركة الأكثر واقعية ونماذج وجه مشرق.

يصل حجم هذه اللعبة 96M

أما بالنسبة لإصدار الحالي رقم 5 . 5 . 0 أما بالنسبة لنظام تشغيل أندرويد 5 . 0 فالأحدث، وبالتالي تم تحديث اللعبة بتاريخ 23 يونيو 2021.

متطلبات تشغيل لعبه أي فوتبول 2022