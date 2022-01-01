حجز تذكرة معرض نقوة في واجهة الرياض من أبرز الفاعليات الجديدة التي تبدأ بداية من 1 يناير حتى 7- يناير في منطقة واجهة الرياض، يذكر أن موسم الرياض يضم العديد من الفاعليات المميزة منها ملاهي ونترلاند الشتوية، وبوليفارد الرياض واجهة التسوق، والكومباد فليد، إلى جانب المربع للمخصص للمطاعم العالمية والمسارح والمهرجانات والحفلات وغيرها وأخيرًا فاعلية معرض نقوة.

معرض نقوة

نقوة معرض مميز، يستعرض أفضل الموجود بعالم الموضة والفن والمجوهرات والحرف والديكور والتكنولوجيا والمطاعم والسيارات والمقاهي، نقوة يعبر عن اسمه في انتقاء المشاركين لكل ما هو مسمى . ويمكن الحجز من خلال موقع موسم الرياض بالخطوات الآتية:

حجز تذكرة معرض نقوة

للحجز في معرض نقوة اتبع الآتي:

قم بالدخول لموقع موسم الرياض .

اختر فاعلية معرض نقوة من الفاعليات ثم النقر على احجز الآن.

تسجيل الدخول لموقع الموسم ثم حدد عدد التذاكر وفئة التذاكر والمتابعة للدفع بفيزا موسم الرياض أو المحفظة الإلكترونية.

أكد الحجز ثم احتفظ بالتذكر لوقت لدخول الفاعلية لإظهارها .

لا تنسى اتباع الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامتك.

العمر المسموح به فوق 14 عام.

تذكرة الدخول لمعرض نقوة 50 ريال.

تذكرة كبار الشخصيات 250 ريال.

بشراء التذكرة فإنك تمتثل للشروط والأحكام الخاصة بالفاعلية

لابد لدخول الفاعلية أن تكون محصن في تطبيق توكلنا

التذكرة غير قابلة للاسترجاع أو الاسترداد.

تشمل كل الأسعار ضريبة القيمة المضافة

يمنع من بيع التذكرة

الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين.

التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المسموح به لحضورها.

تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية ومصادرة المواد المحظورة.

الالتزام بالذوق العام.

عند إلغاء، تأجيل، أو تغيير موعد الفعالية من قِبل الجهة المنظمة: يتم إعادة قيمة التذكرة كرصيد في المحفظة الإلكترونية للعميل عند مزود الخدمة.

يٌمنع من دخول الكاميرات للتصوير الفوتوغرافي أو كاميرات الفيديو للمحترفين.

الجهة المنظمة غير مسؤولية عن الإصابات الجسدية أو الأمراض أو حالات الوفاة لأي زائر أو لفقدان المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.

أسعار تذاكر معرض نقوةشروط دخول فاعليات موسم الرياض