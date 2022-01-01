1ر3 مليار دولار حوالات العاملين في الخارج خلال 11 شهراً الأولى من عام 2021

دوت الخليج :- ارتفعت حوالات العاملين في الخارج خلال شهر تشرين الثاني بنسبة 5ر5 بالمئة لتبلغ من عام 2021 ما مقداره 1ر290 مليون دولار مقارنة مع ما مقداره 9ر274 مليون دولار خلال الشهر المقابل من عام 2020.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، فإن الحوالات خلال 11 شهراً الأولى من عام 2021 سجلت ارتفاعاً بنسبة 1ر1 لتبلغ 1ر3 مليار دولار بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2020.

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