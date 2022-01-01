30 وفاة و2045 إصابة كورونا جديدة

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة الخميس، عن تسجيل 30 وفاة و2045 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12620 وفاة و1061560 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 4.65 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 33716 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 133 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 113 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 933 حالة.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 19 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 39 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 23 بالمئة.

وأضاف الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 22 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 41 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 20 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 3705 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 1015224 حالة.

كما أشار إلى إجراء 43988 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13506780 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4359286، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3965129 شخصا.