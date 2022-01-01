أخبار اليمن : الداخلية تحذر من اطلاق النار خلال استقبال منتخب الناشئين

دوت الخليج -

الداخلية تحذر من اطلاق النار خلال استقبال منتخب الناشئين

حذر ناطق وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري من إطلاق الأعيرة النارية خلال استقبال بعثة المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم يوم غدٍ الأحد. الداخلية تحذر من اطلاق النار خلال استقبال منتخب الناشئينحذر ناطق وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري من إطلاق الأعيرة النارية خلال استقبال بعثة المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم يوم غدٍ الأحد. وأكد العميد العجري أن الأجهزة والوحدات الأمنية، ستضبط كل من يقوم بإطلاق النار، وإحالته للإجراءات القانونية لينال عقابه الرادع. ودعا العجري في تصريح لوكالة سبأ ، المواطنين إلى الإبلاغ عمّن يقوم بإطلاق النار بأقرب مركز شرطة في منطقته .. مشيراً إلى أن إطلاق النار في الأعراس والمناسبات تسبب في سقوط عدد من الضحايا، منهم وفيات ومنهم من أصيب بإعاقات دائمة.



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