مخاوف من تفشي كورونا في ليفربول.. كلوب آخر الضحايا

بعد الكشف عن "حالات لثلاثة لاعبين مصابين" بين صفوف ليفربول، قبل موقعة تشلسي، بالدوري الإنجليزي الممتاز، تبين الآن أن المدرب الألماني يورغن كلوب مصاب بكورونا.

وأكد ليفربول الإنجليزي أن المدرب الألماني لن يكون حاضرا خلال مباراة ليفربول الحساسة أمام تشلسي في لندن، الأحد، بسبب "الاشتباه بنتيجة كوفيد-19 إيجابية".

ولم يكشف ليفربول حتى الآن عن هوية اللاعبين الثلاثة المصابين بفيروس كورونا، والذي سيغيبون أيضا عن لقاء تشلسي الأحد.

وزادت الكهنات حول احتمالية "تأجيل" المباراة، في حال تم اكتشاف المزيد من الحالات للمصابين بكورونا بين صفوف ليفربول، ولكن لم يتم الإعلان عن تغيير حتى الآن.

ويتنافس ليفربول مع خصمه تشلسي، للحاق بمتصدر الدوري مانشستر سيتي.