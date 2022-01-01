بعد الكشف عن "حالات لثلاثة لاعبين مصابين" بين صفوف ليفربول، قبل موقعة تشلسي، بالدوري الإنجليزي الممتاز، تبين الآن أن المدرب الألماني يورغن كلوب مصاب بكورونا.
وأكد ليفربول الإنجليزي أن المدرب الألماني لن يكون حاضرا خلال مباراة ليفربول الحساسة أمام تشلسي في لندن، الأحد، بسبب "الاشتباه بنتيجة كوفيد-19 إيجابية".
ولم يكشف ليفربول حتى الآن عن هوية اللاعبين الثلاثة المصابين بفيروس كورونا، والذي سيغيبون أيضا عن لقاء تشلسي الأحد.
وزادت الكهنات حول احتمالية "تأجيل" المباراة، في حال تم اكتشاف المزيد من الحالات للمصابين بكورونا بين صفوف ليفربول، ولكن لم يتم الإعلان عن تغيير حتى الآن.
ويتنافس ليفربول مع خصمه تشلسي، للحاق بمتصدر الدوري مانشستر سيتي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخاوف من تفشي كورونا في ليفربول.. كلوب آخر الضحايا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.