تطوير لقاح يمنح المناعة مدى الحياة ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "اليابان تايمز"، يتم تطوير اللقاح من قبل فريق من العلماء من معهد طوكيو للعلوم الطبية، برئاسة البروفيسور ميتينورى كوهارا. وتم أخذ لقاح الجدرى كأساس، والذى جرى تطويره فى القرن الثامن عشر فى بريطانيا واستخدم فى اليابان حتى عام 1976. ووفقا لفكرة العلماء، يجب حقن فيروس لقاحات الجدرى ببروتين فيروس "سارس- كوفيد-2"، الذى يسبب فيروس "كورونا".

فى سياق التجارب التى أُجريت على الفئران، ابتكر العلماء واستخدموا لقاحا يعتمد على فيروس لقاح الجدرى ويحتوى على جينات لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى. وبعد 20 شهرا، أظهر الحيوانات التى حُقنت باللقاح مستوى مرتفعاً من الأجسام المضادة ونجوا بعد حقنهم بفيروس إنفلونزا الطيور. فى الوقت نفسه، ماتت جميع الفئران غير الملقحة. وتشير المقالة إلى أن 20 شهراً هى الفترة التقريبية لمتوسط عمر الفئران.

وقال كوهارا، لصحيفة "جابان تايمز": "أظهرت خصائص هذا اللقاح أنه يمكن أن يعزز إنتاج الأجسام المضادة ويوفر مناعة مدى الحياة. جرعة واحدة من اللقاح تكون فعالة لأكثر من 20 شهرا، ولا يوجد لقاح آخر له تأثير مماثل".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أظهر لقاح أولى لفيروس كورونا تم اختباره على قرود "سينومولجوس"، أنه يحمى تلك القرود من الإصابة بالالتهاب الرئوى، حيث كان مستوى الفيروس فى رئتيهم أقل مما يمكن اكتشافه بالطرق المعيارية حتى بعد 7 أيام من الإصابة".

بالإضافة إلى المناعة التى تدوم طوال الحياة، ذكر كوهارا، ميزة أخرى كبيرة لهذا اللقاح - طريقة تخزينه - يمكن تخزين الدواء لفترة طويلة بشكل جاف وفى درجة حرارة الغرفة.

وختم كوهارا، قائلا: "الوضع الحالى هو أنه يتعين علينا التطعيم كل ثلاثة إلى ستة أشهر تقريباً ونحتاج إلى تطوير لقاحات جديدة فى كل مرة يظهر فيها نوع جديد من الفيروس. لذلك، إذا استمرت فعالية لقاحنا حتى لمدة عام أو عامين أو ثلاثة أعوام، سيوفر ذلك تريليونات من ألينات التى يتم إنفاقها على البنية التحتية الاجتماعية".

وفى عام 2023 تقريبا، تعتزم شركة "نوبل فارما"، إجراء المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية لهذا اللقاح بمشاركة 150 إلى 200 متطوع، بما فى ذلك أولئك الذين تعافوا وتم تطعيمهم بالكامل بلقاحات أخرى. فى الوقت نفسه، يلاحظ العالِم أنه بالنسبة للمرحلة الثالثة من الاختبار، هناك حاجة إلى استثمارات مالية جادة من الدولة أو عمالقة الأدوية داخل البلاد وخارجها.