جونسون: بريطانيا تتخلص من لوائح الاتحاد الأوروبى هذا العام

جدة - نرمين السيد - وعد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، مواطنى بلاده بمضاعفة فوائد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، والبدء فى التخلص من لوائح الاتحاد فى المملكة المتحدة خلال العام الجديد.





وقال البيان الذى أصدره مكتب جونسون: "نحن نزيل البيروقراطية والأعمال الورقية، ونعيد الحس السليم لقواعدنا، وهذا العمل لم ينته، ونحن بحاجة إلى الحفاظ على زخمنا".

وتوقع جونسون "الاستفادة من الإمكانات الهائلة التى تمنحها هذه الحرية لبلادنا، وأنه يتم حاليا مراجعة لوائح الاتحاد الأوروبى، التى تستمر فى العمل فى المملكة".

وأوضح رئيس الوزراء البريطانى أنه "تمت تسمية التوجيهات ذات الأولوية لمجلس الوزراء من توفير أفضل الظروف للشركات العاملة فى مجالات التنمية والذكاء الاصطناعى والمعدات الطبية المتقدمة، وتحديث معايير النقل لإدخال النقل البحرى المستقل والمركبات بدون طيار وطائرات الشحن بدون طيار، والمعايير الجديدة لحماية المعلومات الشخصية المتناسبة التى يسهل الامتثال لها".

وأضاف: "كما تعتزم لندن تغيير التشريعات الزراعية لإنتاج أغذية صحية والاستفادة من الكائنات المعدلة وراثيا".