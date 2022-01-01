الجيش الإسرائيلى: سقوط صاروخين فى البحر قبالة تل أبيب

جدة - نرمين السيد - وأضاف الجيش الاسرائيلى -فى بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم السبت- أن الصاروحين سقطا فى تل أبيب، ولم تطلق صفارات الإنذار، ولم تنطلق صواريخ اعتراضية للتصدى إليهما.. موضحا أن هذين هما أول صاروخين يتم إطلاقهما فى العام الجديد، وأمكن سماع صوتهما فى تل أبيب وحولون وبات يام وريشون لتسيون.

يشار إلى أن الصاروحين سقطا قبالة ساحل تل أبيب صباح اليوم بعد أن أصدر الجيش الاسرائيلى الليلة الماضية تقييمًا متفائلًا بشكل غير عادى بشأن الوضع الأمنى فى إسرائيل للعام الجديد، حيث قال التقييم، الذى نشرته صحيفة "يديعوت آحرونوت"، "إن أعداء إسرائيل لن يشرعوا فى شن هجمات ضدها فى العام الجديد".