ليلة رأس السنة.. احتراق أكثر من 800 سيارة بأعمال شغب فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير الفرنسى فى بيان "عدد المركبات المحترقة آخذ فى التناقص مقارنة بالسنوات السابقة كما هو حال بالنسبة للهجوم على رجال الشرطة. أدى إطلاق 648 حريقا إلى اشتعال 874 مركبة، مقابل 924 حريقًا فى عام 2019 وإشعال 1316 مركبة فى عام 2019 (عام 2020 لا يُقارن بسبب حظر التجوال المفروض على السكان).

وأضاف البيان "أدت هذه الأعمال إلى قيام الشرطة والدرك بتنفيذ 441 اعتقالًا (376 فى 2019) ووضع 381 شخصا رهن الاحتجاز لدى الشرطة (314 فى عام 2019)".

وأشار البيان إلى أن عناصر الشرطة والدرك قاموا بتنفيذ تعليمات الحد من التجمعات وضمنت النظام الجمهورى، مؤكدا أن وزير الداحلية جيرالد دارمانان يقدم كل دعمه للأفراد المصابين أثناء أداء واجباتهم وكذلك لأقاربهم.