أوكرانيا تمنع دخول السفن الروسية لمياهها الإقليمية

بدأت أوكرانيا ابتداءا من اليوم السبت، تفعيل قانونها الذي اعتمده البرلمان والذي يقضي بمنع السفن الروسية من الوصول إلى الموانئ والمياه الإقليمية الخاصة بها.

وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد هذا القانون في 3 ديسمبر 2020، وتم نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، وبحسب نص القانون الأوكراني، يحظر على السفن التي ترفع علم روسيا أو كما يطلقون عليها "الدولة المعتدية" نقل الركاب والبضائع على الرحلات الدولية بين موانئ أوكرانيا النهرية.

كما فرض القانون حظر مماثل، فيما يتعلق برحلات الشحن الساحلية في المياه الداخلية الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون تسجيل السفن المملوكة للمواطنين الروس في السجل الحكومي للسفن في أوكرانيا.

يذكر أن العلاقات الروسية الأوكرانية كانت قد تدهورت بسبب النزاع المسلح في دونباس، حيث تتهم كييف موسكو بالتدخل في شؤونها الداخلية، وفي يناير 2015 أعلنتها "دولة معتدية"، ووقفت الدول الغربية في صف أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.