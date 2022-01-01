حقق مانشستر سيتي انتصارا مهما للغاية، أبعده في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة معقدة أمام أرسنال السبت.
وهز الإسباني رودري الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح مانشستر سيتي الفوز 2-1 على مضيفه أرسنال، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع غابرييل.
وبعد تجاوز الهزيمة المذلة 5-صفر باستاد الاتحاد في أغسطس، ضغط أرسنال وتقدم في الدقيقة 31 عبر بوكايو ساكا بعد تمريرة من كيران تيرني.
وأدرك سيتي التعادل من ركلة جزاء نفذها رياض محرز في الشوط الثاني، بعدما وجد الحكم أن غرانيت تشاكا أسقط برناردو سيلفا بجذبه من القميص.
وبعد ذلك بدقيقتين طُرد غابرييل لحصوله على الإنذار الثاني.
وسجل رودري هدف الفوز بتسديدة من مدى قريب ليعزز سيتي صدارته إلى 11 نقطة أمام تشلسي الذي يستضيف ليفربول ثالث الترتيب الأحد.
وبقي أرسنال في المركز الرابع وله 35 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هدف "قاتل" يرسخ صدارة مانشستر سيتي للدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.