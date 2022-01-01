الإمارات تعلن عن إجراءات سفر جديدة لمواطنيها

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث منع السفر لجميع مواطنى الدولة من غير المطعمين بلقاح كورونا، اعتبارا من 10 يناير الجارى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".





وأكدت الوزارة، على "اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطنى الدولة حسب البروتوكول الوطنى للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر". وأضافت: "تم تحديد الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبيا من أخذ اللقاح، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج". وشددت الوزارة الإماراتية على "أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع المسافرين، والتحرى من الوضع الوبائى فى وجهات السفر، والتواصل مع البعثات الدبلوماسية فى البلد فى حال الاشتباه بالإصابة".

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