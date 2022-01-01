اتهامات للجيش الإثيوبى بقتل 250 مدنيا من التيجراى فى أبعلا العفرية

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن عشرات المدنيين قتلوا مؤخرا فى غارات جوية فى منطقة تيجراى، فى أكبر حصيلة للضحايا منذ شهر أكتوبر الماضى، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".





ويتهم ناشطون ومنظمات حقوقية الجيش الإثيوبى بقتل أكثر من 250 مدنياً من قومية التيجراى والتسبب فى نزوح المئات من مدينة أبعلا العفرية.

وتقول قوات تحرير شعب تيجراى إن القوات الإثيوبية وحلفاءها ينهبون ويضايقون ويقتلون المدنيين الذين يقيمون فى المنطقة، واصفين من استطاعوا الفرار من أبعلا العفرية بالمحظوظين بعدما طالبت السلطات قواتها بإخلاء المنطقة من التيجراى، وفق ما ذكرت قوات تحرير التيغراى.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الخميس، إن الغارات الجوية التى وقعت بين 19 و24 ديسمبر "تسببت فى خسائر مدنية كبيرة مع مقتل عشرات الأشخاص العشرات ما يجعلها أعنف جولة من الهجمات الجوية، وأكبر خسائر بشرية منذ أكتوبر".

وأوضح مكتب المنظمة الدولية أن الضربات استهدفت بلدات ألاماتا وكوريم ومايشو وميكونى وميلازات فى جنوب تيغراى، وكذلك ميكيلى عاصمة الإقليم، من دون إعطاء تفاصيل عن مصدر المعلومات.

وأودى الصراع بحياة الآلاف وتسبب بأزمة إنسانية خطيرة، ما أجبر أكثر من مليونى شخص على الفرار من بيوتهم، حسب الأمم المتحدة.